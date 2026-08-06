La sfida di tennis tra Jiri Lehecka e Alexander Blockx è valida per i sedicesimi di finale dell'ATP 1000 di Montreal, in Canada, e si gioca nella mezzanotte italiana tra giovedì 6 agosto e venerdì 7 agosto.

Un confronto molto interessante tra due generazioni diverse del tennis: da una parte il ceco Jiri Lehecka, ormai stabilmente inserito tra i migliori giocatori del circuito ATP, dall'altra il giovane belga Alexander Blockx, uno dei talenti emergenti più interessanti del panorama internazionale. Il National Bank Open è uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione maschile e si disputa sul cemento outdoor canadese, una superficie che premia servizio e aggressività.

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Jiri Lehecka: caratteristiche e carriera

Jiri Lehecka, nato nel 2001 in Repubblica Ceca, è uno dei giocatori più interessanti della nuova generazione ATP. Dopo essersi fatto conoscere nel circuito Challenger, ha rapidamente scalato il ranking mondiale grazie a importanti risultati nei grandi tornei, arrivando a raggiungere le prime posizioni della classifica.

Il suo tennis si basa soprattutto sulla potenza dei colpi da fondo campo: servizio efficace, diritto molto pesante e grande capacità di giocare in anticipo. Lehecka ama comandare lo scambio e sfruttare la velocità del cemento per mettere pressione agli avversari.

Dotato anche di una buona sensibilità tecnica, il ceco riesce a variare il gioco e non si limita soltanto alla potenza, caratteristica che lo rende un avversario molto completo.

Alexander Blockx: caratteristiche e carriera

Alexander Blockx, classe 2005, è considerato una delle grandi promesse del tennis belga. Dopo una brillante carriera giovanile, culminata con il titolo agli Australian Open Junior 2023, ha iniziato il percorso nel circuito professionistico ottenendo risultati importanti nei tornei Challenger.

Il suo stile di gioco è moderno e aggressivo: grande intensità da fondo campo, ottima capacità di accelerare con il diritto e una notevole personalità nonostante la giovane età. Blockx è ancora alla ricerca di continuità ai massimi livelli, ma ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà giocatori più esperti.

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Il momento dei due tennisti

Lehecka arriva a Montreal con l'obiettivo di confermare il proprio status tra i migliori giovani del circuito. Il ceco ha già dimostrato di poter competere nei Masters 1000 e il cemento nordamericano rappresenta una superficie molto adatta alle sue caratteristiche tecniche.

Blockx, invece, continua il proprio percorso di crescita nel circuito maggiore. Il giovane belga ha già mostrato sprazzi di grande tennis contro avversari più esperti e affronta questa sfida con la consapevolezza di avere poco da perdere e molto da guadagnare.

Pronostico

Il cemento di Montreal sembra adattarsi perfettamente al gioco di Jiri Lehecka, che può sfruttare servizio, potenza e maggiore esperienza nei grandi appuntamenti ATP. In un Masters 1000 come il National Bank Open, la gestione dei momenti importanti può fare la differenza e il ceco parte con un vantaggio evidente sotto questo aspetto.

Blockx proverà a sorprendere affidandosi alla freschezza atletica e all'entusiasmo di chi sta cercando di affermarsi nel circuito. Se riuscirà a mantenere alta la percentuale al servizio e a non subire troppo il ritmo imposto dall'avversario, potrà rendere la partita più equilibrata.

Il pronostico è dalla parte di Jiri Lehecka, favorito per il passaggio agli ottavi di finale. La maggiore esperienza, la qualità dei colpi e l'abitudine a giocare partite di questo livello fanno pendere la sfida dalla parte del ceco, anche se Blockx rappresenta una possibile sorpresa e potrebbe giocarsi le proprie chance soprattutto nei primi set.

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