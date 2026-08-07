Gavi mantiene la parola: vittoria del Mondiale e capelli rosa!

La EFL Cup 2026/27 prosegue con un'altra sfida da dentro o fuori, che vede affrontarsi Barnsley-Wigan Athletic, in programma sabato 8 agosto alle ore 16:00. La formula della gara secca rende il confronto particolarmente interessante: chi vince conquista il passaggio al turno successivo, mentre la squadra sconfitta saluta immediatamente la competizione.

Entrambe le formazioni vogliono iniziare nel migliore dei modi il proprio cammino in coppa. Il Barnsley proverà a sfruttare il fattore campo per indirizzare la sfida, mentre il Wigan Athletic cercherà di imporsi in trasferta e proseguire la propria avventura nella competizione.

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Il Barnsley vuole partire con il piede giusto

Il

affronta la gara davanti ai propri tifosi con l'obiettivo di conquistare una qualificazione importante. La formazione di casa proverà a imporre il proprio ritmo fin dalle prime battute, cercando di sfruttare il sostegno del pubblico e l'intensità del proprio gioco.

Una vittoria permetterebbe ai padroni di casa di acquisire fiducia anche in vista dei prossimi impegni stagionali.

Il Wigan Athletic cerca il colpo in trasferta

Il

arriva all'appuntamento con la volontà di proseguire il proprio percorso in EFL Cup. Gli ospiti punteranno su organizzazione, equilibrio e concretezza per mettere in difficoltà il Barnsley e conquistare il passaggio del turno.

In una gara a eliminazione diretta sarà fondamentale sfruttare ogni occasione e mantenere alta la concentrazione per tutti i novanta minuti.

Il momento della sfida

La partita tra

e

si preannuncia equilibrata e combattuta. Entrambe le squadre hanno le qualità per superare il turno e cercheranno di evitare errori in una competizione dove ogni episodio può risultare decisivo.

Il fattore campo rappresenta un vantaggio per il Barnsley, ma il Wigan ha l'esperienza necessaria per provare a sorprendere i padroni di casa.

Le probabili formazioni di Barnsley-Wigan Athletic

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per questa gara secca valida per la EFL Cup.

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