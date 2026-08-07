La sfida di tennis tra Aryna Sabalenka ed Ekaterina Alexandrova è valida per gli ottavi di finale del WTA 1000 di Toronto, in Canada, e si gioca domenica 8 agosto alle ore 18:00 italiane.

Un match di altissimo livello tra due delle giocatrici più potenti del circuito WTA: da una parte la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 1 del mondo e grande favorita per il titolo, dall'altra la russa Ekaterina Alexandrova, tennista capace di esaltarsi sui campi veloci e spesso protagonista di grandi vittorie contro le migliori del ranking. Il National Bank Open è uno dei tornei WTA 1000 più prestigiosi della stagione e si disputa sul cemento outdoor canadese, superficie particolarmente adatta alle caratteristiche di entrambe.

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Aryna Sabalenka: caratteristiche e carriera

Aryna Sabalenka, nata nel 1998 in Bielorussia, è una delle giocatrici più dominanti del tennis femminile moderno. Numero 1 del ranking WTA, ha conquistato diversi titoli Slam, tra cui gli Australian Open 2023 e 2024, oltre a numerosi successi nei tornei WTA 1000.

Il suo tennis è costruito principalmente sulla potenza: servizio devastante, diritto molto pesante e grande capacità di chiudere rapidamente gli scambi. Negli ultimi anni ha migliorato anche l'aspetto tattico e mentale, diventando una giocatrice molto più completa rispetto agli inizi della carriera.

Sul cemento Sabalenka riesce generalmente a esprimere il proprio miglior tennis, grazie alla velocità della superficie che valorizza il suo gioco aggressivo e la capacità di mettere pressione fin dai primi colpi.

Ekaterina Alexandrova: caratteristiche e carriera

Ekaterina Alexandrova, nata nel 1994 in Russia, è una delle giocatrici più esperte del circuito WTA. Dotata di grande talento offensivo, ha conquistato diversi titoli nel circuito maggiore e si è spesso distinta nei tornei sul cemento.

Il suo stile di gioco è molto simile a quello della rivale: servizio potente, colpi piatti da fondo campo e grande aggressività. Alexandrova, però, abbina alla forza anche una buona capacità di variazione, riuscendo a cambiare ritmo e a sorprendere avversarie più quotate.

La russa è una giocatrice particolarmente pericolosa nei grandi tornei, dove ha dimostrato più volte di poter mettere in difficoltà anche le prime della classe.

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Il momento delle due tenniste

Sabalenka arriva a Toronto con grandi ambizioni e con l'obiettivo di confermarsi protagonista assoluta della stagione sul cemento. La bielorussa ha iniziato il torneo mostrando subito grande solidità, confermando perché viene considerata una delle principali favorite per il successo finale.

Alexandrova, invece, arriva agli ottavi dopo aver superato diversi turni importanti e con la consapevolezza di poter affrontare alla pari anche le giocatrici più forti. La russa rappresenta un ostacolo molto insidioso per Sabalenka, anche perché il suo stile aggressivo può creare una partita molto simile a un duello di potenza.

Pronostico

Il cemento di Toronto sembra essere il terreno ideale per una sfida tra due giocatrici che basano gran parte del proprio tennis sulla potenza. Sabalenka proverà a imporre il proprio ritmo con il servizio e il diritto, cercando di evitare scambi troppo lunghi, mentre Alexandrova cercherà di rispondere colpo su colpo e sfruttare ogni momento di calo dell'avversaria.

In un WTA 1000 come il National Bank Open, dove ogni dettaglio può diventare decisivo, la gestione della pressione nei punti importanti avrà un peso enorme. Sabalenka parte con il vantaggio della classifica e della maggiore continuità ad altissimo livello, ma Alexandrova ha già dimostrato in passato di poter mettere in difficoltà le migliori.

Il pronostico è dalla parte di Aryna Sabalenka, favorita per il passaggio ai quarti di finale. La bielorussa ha più potenza, maggiore esperienza nelle sfide di vertice e un rendimento sul cemento superiore, ma Alexandrova possiede le armi tecniche per renderle la partita complicata e potrebbe riuscire a portare il match fino al terzo set.

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