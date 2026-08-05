La sfida di tennis tra Renata Zarazua e Leylah Fernandez è valida per i trentaduesimi di finale del WTA 1000 di Toronto, in Canada, e si gioca nella notte tra mercoledì 5 agosto e giovedì 6 agosto alle ore 01:00 italiane.

Il National Bank Open è uno dei tornei WTA 1000 più prestigiosi della stagione sul cemento outdoor e rappresenta uno degli ultimi grandi appuntamenti prima degli US Open. Per Leylah Fernandez si tratta anche del torneo di casa, dove potrà contare sul sostegno del pubblico canadese. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Renata Zarazua: caratteristiche e carriera

Renata Zarazua, classe 1997, è una delle tenniste messicane più rappresentative degli ultimi anni. Dopo essersi affermata principalmente sulla terra battuta, è riuscita a migliorare progressivamente anche il rendimento sul cemento, conquistando con continuità l'accesso ai principali tornei WTA.

Il suo tennis si basa sulla regolarità, sulla capacità di difendere con grande intensità e sulla costruzione paziente del punto. Pur non disponendo di una potenza devastante, riesce spesso a mettere in difficoltà le avversarie grazie alla continuità e alla solidità mentale.

Leylah Fernandez: caratteristiche e carriera

Leylah Fernandez, nata nel 2002 in Canada, è diventata una delle protagoniste del circuito grazie alla storica finale raggiunta agli US Open 2021. Mancina naturale, ha conquistato diversi titoli WTA e si è stabilizzata tra le migliori giocatrici del ranking mondiale.

Il suo stile di gioco è caratterizzato da grande rapidità negli spostamenti, ottime risposte al servizio e una notevole intelligenza tattica. Sul cemento riesce a esprimere il meglio del proprio tennis, sfruttando la velocità della superficie per anticipare gli scambi e prendere spesso l'iniziativa.

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Il momento delle due tenniste

Leylah Fernandez si presenta a Toronto dopo aver mostrato segnali incoraggianti nella tournée americana sul cemento. La canadese vuole sfruttare il fattore campo per ritrovare continuità nei grandi tornei e arrivare nelle migliori condizioni possibili agli US Open.

Renata Zarazua, invece, continua a crescere nel circuito maggiore e punta a ottenere una vittoria di prestigio contro una giocatrice di livello superiore. La messicana sa di dover disputare una partita molto solida per restare in corsa.

Pronostico

Il cemento di Toronto tende a favorire le giocatrici capaci di prendere rapidamente il controllo dello scambio, e sotto questo aspetto Leylah Fernandez parte con un vantaggio importante. La canadese possiede maggiore esperienza nei grandi appuntamenti, conosce perfettamente le condizioni di gioco e potrà beneficiare anche del sostegno del pubblico di casa.

Zarazua proverà a rallentare il ritmo della partita e a costruire scambi lunghi, cercando di sfruttare la propria regolarità per mettere pressione all'avversaria. Tuttavia, contro una giocatrice dinamica e aggressiva come Fernandez servirà una prestazione praticamente perfetta.

Il pronostico è dalla parte di Leylah Fernandez, favorita per il passaggio del turno. Se riuscirà a imporre fin dall'inizio il proprio ritmo sul cemento canadese, la tennista di casa ha ottime possibilità di conquistare la qualificazione in due set, pur dovendo prestare attenzione alla solidità e alla tenacia di Zarazua.

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