La sfida di tennis tra Marta Kostyuk e Iga Swiatek è valida per gli ottavi di finale del WTA 1000 di Toronto, in Canada, e si gioca domenica 8 agosto alle ore 18:00 italiane.

Un confronto di altissimo livello tra due protagoniste assolute del circuito WTA: da una parte l'ucraina Marta Kostyuk, giocatrice in grande crescita e reduce da importanti risultati nei tornei più prestigiosi, dall'altra la polacca Iga Swiatek, ex numero 1 del mondo e una delle tenniste più dominanti degli ultimi anni. Il National Bank Open rappresenta uno degli appuntamenti più importanti della stagione sul cemento nordamericano, fondamentale in vista della preparazione agli US Open.

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Marta Kostyuk: caratteristiche e carriera

Marta Kostyuk, nata nel 2002 in Ucraina, è una delle giocatrici più interessanti della nuova generazione WTA. Dopo essersi fatta conoscere giovanissima con ottimi risultati nel circuito juniores, ha scalato progressivamente il ranking fino a entrare stabilmente tra le migliori tenniste al mondo.

Il suo tennis è basato su grande intensità atletica, velocità negli spostamenti e aggressività da fondo campo. Kostyuk è una giocatrice capace di sostenere ritmi molto elevati, con un diritto potente e una notevole capacità di accelerare gli scambi nei momenti decisivi.

Negli ultimi anni ha migliorato molto anche la gestione tattica delle partite, diventando più solida nei momenti di pressione e più efficace contro le giocatrici di vertice.

Iga Swiatek: caratteristiche e carriera

Iga Swiatek, nata nel 2001 in Polonia, è una delle più grandi protagoniste del tennis femminile moderno. Ex numero 1 del ranking WTA, ha conquistato numerosi titoli Slam, tra cui quattro Roland Garros e lo US Open 2022, imponendosi grazie a un mix di qualità tecniche, mentalità e continuità straordinaria.

Il suo tennis si basa su una grandissima intensità da fondo campo, un diritto devastante e una capacità unica di trasformare la fase difensiva in offensiva. Swiatek è inoltre una delle migliori interpreti del circuito nel gioco di pressione, riuscendo spesso a mettere le avversarie in difficoltà già dai primi scambi.

Sul cemento ha dimostrato negli ultimi anni una crescita importante, diventando una giocatrice completa su ogni superficie.

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Il momento delle due tenniste

Kostyuk arriva a Toronto in uno dei momenti migliori della propria carriera. L'ucraina ha dimostrato grande crescita nei grandi appuntamenti e ha ottenuto risultati di prestigio contro avversarie di alto livello, confermando di avere ormai le qualità per competere stabilmente nelle fasi finali dei WTA 1000.

Swiatek, invece, si presenta in Canada con l'obiettivo di confermare il proprio ruolo da protagonista sul cemento. La polacca ha iniziato molto bene il torneo, mostrando grande solidità e una condizione fisica e mentale importante.

Pronostico

Il cemento di Toronto potrebbe regalare una sfida molto intensa, perché mette di fronte due giocatrici che fanno della velocità e dell'aggressività le proprie principali armi. Kostyuk ha dimostrato di poter mettere in difficoltà anche le migliori grazie alla sua fisicità e alla capacità di mantenere un ritmo altissimo.

Swiatek, però, parte con un vantaggio evidente: la polacca possiede maggiore esperienza nei grandi appuntamenti, una qualità superiore nella gestione dei momenti importanti e una capacità straordinaria di trasformare ogni piccolo vantaggio in dominio del match.

In un torneo WTA 1000 come il National Bank Open, dove ogni dettaglio può essere decisivo, sarà fondamentale vedere chi riuscirà a imporre il proprio ritmo fin dai primi game.

Il pronostico è dalla parte di Iga Swiatek, favorita per il passaggio ai quarti di finale. Kostyuk ha tutte le qualità per creare problemi alla polacca e potrebbe portare la sfida su binari molto equilibrati, ma la maggiore esperienza, la solidità mentale e la completezza tecnica di Swiatek fanno pensare a una sua vittoria.

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