Gavi mantiene la parola: vittoria del Mondiale e capelli rosa!

La EFL Cup 2026/27 propone una delle sfide più interessanti del primo turno, con QPR-Millwall in programma sabato 8 agosto alle ore 15:00. La formula della gara secca rende l'incontro ancora più avvincente: novanta minuti per conquistare la qualificazione al turno successivo, senza possibilità di appello.

Si affrontano due squadre londinesi che si conoscono bene e che daranno vita a una sfida intensa, nella quale agonismo e determinazione avranno un peso importante. Oltre al passaggio del turno, c'è anche il prestigio di imporsi in un confronto molto sentito dai rispettivi tifosi.

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Il QPR vuole sfruttare il fattore campo

Il

affronta la sfida davanti ai propri tifosi con l'obiettivo di iniziare nel migliore dei modi il percorso in EFL Cup. La formazione londinese proverà a imporre il proprio gioco e a sfruttare il sostegno del pubblico per conquistare il passaggio del turno.

Una vittoria permetterebbe al QPR di acquisire fiducia anche in vista dei prossimi impegni stagionali.

Il Millwall cerca il colpo in trasferta

Il

arriva all'appuntamento con la volontà di ottenere una qualificazione prestigiosa. Gli ospiti sanno che in una gara secca ogni dettaglio può risultare decisivo e proveranno a disputare una partita intensa e organizzata.

L'obiettivo sarà limitare le iniziative del QPR e sfruttare al meglio le occasioni create nel corso dei novanta minuti.

Il momento della sfida

La partita tra

e

promette spettacolo ed equilibrio. La formula a eliminazione diretta aumenta la pressione su entrambe le squadre, chiamate a gestire ogni fase della gara con la massima attenzione.

Il fattore campo potrebbe rappresentare un vantaggio per il QPR, ma il Millwall ha tutte le qualità per giocarsi fino in fondo le proprie possibilità di qualificazione.

Le probabili formazioni di QPR-Millwall

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per questa gara secca valida per la EFL Cup.

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