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La Jupiler Pro League 2026/27 prende il via con la 1ª giornata, che propone la sfida tra Gent-Mechelen, in programma domenica 9 agosto alle ore 13:30. Le due formazioni inaugurano il proprio campionato con l'obiettivo di partire con il piede giusto e conquistare subito punti preziosi in una stagione che si preannuncia lunga e combattuta.
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Il Gent vuole iniziare con una vittoriaIl Gent affronta la prima giornata davanti ai propri tifosi con l'obiettivo di inaugurare la stagione nel migliore dei modi. La formazione di casa punta a sfruttare il fattore campo per conquistare tre punti importanti e lanciare un segnale alle dirette concorrenti.
Una partenza positiva potrebbe rappresentare la base ideale per affrontare con fiducia il resto del campionato.
Il Mechelen cerca un esordio positivoIl Mechelen arriva alla trasferta con la volontà di iniziare il campionato conquistando un risultato di prestigio. La squadra ospite proverà a mettere in difficoltà il Gent attraverso una prestazione organizzata e concreta, cercando di sfruttare ogni occasione disponibile.
Portare via punti da un campo complicato rappresenterebbe un'importante iniezione di fiducia per il prosieguo della stagione.
Il momento della sfidaLa gara tra Gent e Mechelen apre il cammino delle due squadre nella nuova edizione della Jupiler Pro League. L'entusiasmo dell'esordio e la voglia di partire con il piede giusto renderanno la sfida particolarmente intensa.
Il Gent proverà a far valere il sostegno del proprio pubblico, mentre il Mechelen cercherà di sorprendere i padroni di casa e iniziare il campionato con un risultato positivo.
Le probabili formazioni di Gent-MechelenLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per questa sfida valida per la prima giornata del campionato belga.
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