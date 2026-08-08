Il campionato brasiliano di Serie A 2026 prosegue con la 32ª giornata, che propone la sfida tra Santos-Athletico Paranaense, in programma domenica 9 agosto alle ore 23:30 italiane. Alla Vila Belmiro si affrontano due squadre con obiettivi molto diversi: il Santos occupa il quindicesimo posto con 22 punti, mentre l'Athletico Paranaense è terzo a quota 37, pienamente in corsa per le posizioni di vertice.

La gara mette in palio punti pesantissimi per entrambe le formazioni. I padroni di casa vogliono allontanarsi definitivamente dalla zona calda della classifica, mentre gli ospiti cercano una vittoria per restare agganciati alla lotta per il titolo e per le prime posizioni del campionato.

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Il Santos cerca punti fondamentali davanti ai propri tifosi

Il

affronta una sfida delicata con l'obiettivo di conquistare un risultato positivo contro una delle squadre più in forma del campionato. Con

in classifica, i padroni di casa hanno bisogno di continuità per migliorare la propria posizione e vivere un finale di stagione più tranquillo.

Davanti al proprio pubblico, il Santos proverà a giocare con intensità, cercando di sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà gli avversari.

L'Athletico Paranaense vuole continuare la corsa al vertice

L'

arriva a questa trasferta forte del

e con la volontà di continuare a raccogliere successi. La formazione ospite punta a confermare il proprio ottimo rendimento, facendo leva sulla qualità della rosa e su un'organizzazione tattica ormai consolidata.

Una vittoria permetterebbe all'Athletico di restare in piena corsa per le primissime posizioni della classifica.

Il momento delle due squadre

La sfida tra

e

mette di fronte due squadre con esigenze differenti ma ugualmente importanti. Da una parte i padroni di casa, chiamati a conquistare punti preziosi per allontanarsi dalle zone più pericolose, dall'altra una formazione che vuole restare protagonista nella lotta ai vertici del campionato.

Il fattore campo potrebbe dare fiducia al Santos, ma l'Athletico Paranaense parte con il favore del pronostico grazie al migliore rendimento mostrato finora.

Le probabili formazioni di Santos-Athletico Paranaense

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per questa sfida valida per la trentaduesima giornata del campionato brasiliano.

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