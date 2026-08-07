La sfida di tennis tra Caty McNally e Alexandra Eala è valida per i sedicesimi di finale del WTA 1000 di Toronto, in Canada, e si gioca nella notte tra venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto alle ore 02:10 italiane.

Un confronto molto interessante tra due giocatrici dal profilo differente: da una parte l'americana Caty McNally, tennista talentuosa e molto abile nelle variazioni di gioco, dall'altra la filippina Alexandra Eala, una delle grandi rivelazioni della stagione dopo lo storico successo ottenuto a Washington. Il National Bank Open è uno dei tornei WTA 1000 più prestigiosi della stagione e si disputa sul cemento outdoor canadese, una superficie che valorizza velocità e aggressività.

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Caty McNally: caratteristiche e carriera

Caty McNally, nata nel 2001 negli Stati Uniti, è una giocatrice che ha costruito gran parte della propria carriera grazie alle sue qualità tecniche e alla grande efficacia nel doppio, specialità nella quale ha ottenuto importanti risultati a livello internazionale.

In singolare ha sempre mostrato un grande potenziale, soprattutto grazie alla capacità di variare il gioco. Il suo tennis è basato su un'ottima sensibilità con la racchetta, cambi di ritmo, palle corte e frequenti discese a rete. La statunitense è una giocatrice molto intelligente tatticamente, capace di mettere in difficoltà avversarie più potenti proprio attraverso varietà e imprevedibilità.

Sul cemento può diventare particolarmente pericolosa grazie alla rapidità degli scambi e alla sua capacità di togliere ritmo alle avversarie.

Alexandra Eala: caratteristiche e carriera

Alexandra Eala, nata nel 2005 nelle Filippine, è una delle giovani più interessanti del circuito WTA. Cresciuta alla Rafa Nadal Academy, ha completato il suo percorso di crescita nel circuito ITF prima di imporsi definitivamente tra le grandi.

La filippina arriva a Toronto dopo un periodo straordinario: ha conquistato il primo titolo WTA della sua carriera a Washington, diventando la prima giocatrice filippina della storia a vincere un torneo del circuito maggiore. Durante il torneo americano ha superato avversarie di grande livello, confermando una maturità sorprendente per la sua età.

Il suo stile di gioco è molto completo: mancina, dotata di un ottimo servizio e di grande velocità negli spostamenti, Eala riesce ad alternare fasi di grande solidità da fondo campo ad accelerazioni improvvise che le permettono di comandare gli scambi.

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Il momento delle due tenniste

McNally arriva a questo appuntamento dopo una grande prestazione a Toronto, dove ha eliminato una testa di serie importante come Linda Noskova, dimostrando di poter competere nuovamente ad alti livelli anche in singolare. L'americana ha sfruttato al meglio il proprio tennis vario, mettendo in difficoltà un'avversaria più potente grazie a intelligenza tattica e cambi di ritmo.

Eala, invece, vive il momento migliore della propria giovane carriera. Dopo il trionfo di Washington, la filippina ha acquisito enorme fiducia e si presenta a Toronto come una delle giocatrici più osservate del torneo, anche grazie all'entusiasmo generato dal suo storico percorso.

Pronostico

Il cemento di Toronto potrebbe creare una sfida molto equilibrata, perché mette a confronto due filosofie di gioco differenti. McNally proverà a spezzare il ritmo con variazioni, palle corte e discese a rete, cercando di non permettere a Eala di imporre il proprio tennis aggressivo.

La filippina, però, arriva con una fiducia enorme e sembra aver trovato una maturità tattica superiore rispetto al passato. In un WTA 1000 come il National Bank Open, dove spesso contano anche condizione mentale e capacità di gestire la pressione, il momento di forma può rappresentare un fattore decisivo.

Il pronostico è leggermente dalla parte di Alexandra Eala, favorita per il passaggio agli ottavi di finale. La filippina arriva sulle ali dell'entusiasmo dopo il titolo di Washington e sembra avere oggi maggiore continuità e incisività nei momenti importanti, ma McNally ha le caratteristiche tecniche per complicarle molto la partita e potrebbe trascinarla fino al terzo set.

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