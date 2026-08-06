La sfida di tennis tra Elina Svitolina e Anastasia Potapova è valida per i sedicesimi di finale del WTA 1000 di Toronto, in Canada, e si gioca nella notte tra giovedì 6 agosto e venerdì 7 agosto alle ore 02:10 italiane.

Il National Bank Open è uno dei tornei WTA 1000 più prestigiosi della stagione sul cemento outdoor e rappresenta un appuntamento fondamentale nella preparazione agli US Open. Si affrontano due giocatrici di alto livello, entrambe in grado di esprimere un tennis molto aggressivo e protagoniste di una stagione ricca di risultati importanti.

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Elina Svitolina: caratteristiche e carriera

Elina Svitolina, nata nel 1994 in Ucraina, è una delle tenniste più complete e costanti dell'ultimo decennio. Ex numero 3 del mondo, ha conquistato numerosi titoli WTA, imponendosi anche nei tornei WTA 1000 e raggiungendo più volte le fasi finali degli Slam.

Il suo tennis si basa su straordinaria regolarità, velocità negli spostamenti e grande intelligenza tattica. Svitolina eccelle nella fase difensiva ma è altrettanto efficace quando decide di accelerare, qualità che le permettono di adattarsi molto bene al cemento.

Anastasia Potapova: caratteristiche e carriera

Anastasia Potapova, classe 2001, è una delle giocatrici russe più talentuose della propria generazione. Dopo una brillante carriera junior, è riuscita a imporsi anche nel circuito maggiore conquistando diversi titoli WTA e stabilizzandosi tra le migliori giocatrici del ranking mondiale.

Il suo stile di gioco è decisamente offensivo: servizio efficace, diritto molto pesante e grande propensione a prendere l'iniziativa negli scambi. Quando trova continuità può mettere in difficoltà qualsiasi avversaria.

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Il momento delle due tenniste

Svitolina arriva a questo appuntamento dopo aver conquistato il titolo agli Internazionali d'Italia e aver confermato un buon rendimento anche nella tournée estiva sul cemento. L'ucraina continua a essere una delle giocatrici più solide del circuito e punta a un percorso importante anche a Toronto.

Potapova, invece, sta vivendo una stagione positiva e cerca un risultato di prestigio contro una delle tenniste più esperte del circuito. La russa dispone delle qualità tecniche per mettere in difficoltà l'ucraina, soprattutto se riuscirà a imporre fin da subito il proprio ritmo.

Pronostico

Il cemento di Toronto favorisce le giocatrici aggressive, ma allo stesso tempo premia chi riesce a mantenere continuità e lucidità negli scambi più lunghi. Da questo punto di vista Svitolina parte con un leggero vantaggio grazie alla sua enorme esperienza nei tornei WTA 1000 e alla capacità di adattarsi a qualsiasi situazione tattica.

Potapova dovrà cercare di accorciare gli scambi e sfruttare la maggiore potenza dei propri colpi per evitare che l'ucraina prenda il controllo della partita con il suo tennis ordinato e regolare.

Il pronostico è leggermente dalla parte di Elina Svitolina. L'esperienza, la solidità mentale e l'ottimo momento di forma dell'ucraina fanno pensare a una sua qualificazione agli ottavi di finale, anche se Potapova possiede qualità sufficienti per rendere il match equilibrato e prolungarlo fino al terzo set.

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