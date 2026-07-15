Franck Kessié piace alla Juventus. Sempre in cerca di un portiere e di un attaccante titolari, i bianconeri proveranno a chiudere anche per un centrocampista di livello. L'ivoriano ex Milan potrebbe fare al caso di Carnevali, essendo ormai libero da ogni vincolo contrattuale.

Kessié alla Juventus, trattativa 'a fuoco lento'

Classe 1996, Franck Kessié compirà 30 anni il prossimo 19 dicembre. Dopo aver giocato il mondiale con la sua Costa d'Avorio ed essersi fermato ai sedicesimi di finale contro la Norvegia, l'ex Milanda cui ripartire. Le ultime tre stagioni ha militato per conto dell'dopo una breve esperienza al Barcellona. La Juventus potrebbe rappresentare per lui l'occasione giusta e dargli nuovi stimoli in Serie A. In Italia, il "presidente" ha già vestito le maglie di Cesena, Atalanta e, soprattutto,. Con i rossoneri ha giocato cinque stagioni, vincendo anche uno Scudetto sotto la guida tecnica di Stefano Pioli.

TORINO, ITALIA - 19 SETTEMBRE: Franck Kessie dell'AC Milan lotta per il pallone con Adrien Rabiot della Juventus durante la partita di Serie A tra Juventus e AC Milan il 19 settembre 2021 a Torino, Italia. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Ebbene, Luciano Spalletti intende rinforzare la linea mediana con un profilo internazionale, che conosca il campionato e che verrebbe prelevato a parametro zero. Negli ultimi anni il centrocampo della Juventus si è indebolito in termini tecnici e carismatici, con le sole eccezioni di Locatelli e McKennie. Kessié potrebbe innalzare la qualità del centrocampo bianconero, avendo alle spalle un'ottima esperienza saudita.

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