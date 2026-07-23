Enock e Mario Balotelli si sfidano a salto in alto e il risultato è da ridere

La Pro Vercelli ha conquistato una vittoria di prestigio nell'amichevole disputata contro l'Al-Ittifaq, formazione degli Emirati Arabi Uniti che può contare anche sulla presenza di Mario Balotelli e del fratello Enock. La squadra allenata da Daniele Bonera si è imposta con il risultato di 2-0, mostrando segnali positivi in vista dell'inizio della nuova stagione.

Dopo il precedente test contro il Monza, terminato con una sconfitta per 4-3 ma con diversi aspetti incoraggianti sul piano offensivo, le Bianche Casacche hanno trovato il primo successo del proprio precampionato.

Pro Vercelli-Al-Ittifaq: prima partita insieme per Mario Balotelli ed Enock

Il vantaggio è arrivato con Mattia Rutigliano, protagonista del reparto offensivo e autore della rete che ha sbloccato la partita. Nella ripresa è arrivato il raddoppio firmato da Capitan Gianmario Comi, che ha chiuso definitivamente i conti regalando alla squadra di Bonera una vittoria significativa.

GENOVA, ITALIA - 7 DICEMBRE: Mario Balotelli del Genoa osserva il gioco durante la partita di Serie A tra Genoa e Torino allo Stadio Luigi Ferraris il 7 dicembre 2024 a Genova, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

La sfida contro l'Al-Ittifaq ha avuto anche un significato particolare per la famiglia Balotelli perché per la prima volta, infatti, Mario ed Enock hanno condiviso il campo in una partita ufficiale, seppur in un'amichevole estiva. Un momento speciale per i due fratelli, che fino a questo momento avevano seguito percorsi calcistici completamente differenti: Mario protagonista ai massimi livelli tra Serie A, Premier League, Ligue 1 e Nazionale italiana, mentre Enock ha costruito la propria carriera soprattutto nelle categorie inferiori italiane.

Il trasferimento del fratello di Mario, Enock, all'Al-Ittifaq sarebbe infatti nato soprattutto dalla volontà di raggiungere il fratello Mario. Dopo una carriera sviluppata principalmente nelle categorie inferiori italiane, il classe 1993 ha colto l'opportunità di vivere un'esperienza all'estero e di condividere lo spogliatoio con il fratello maggiore, un'occasione mai capitata prima nel corso delle loro carriere, visto la differenza di livello che c'è e c'è sempre stata tra uno e l'altro.

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Se non fosse stato per la sua testa infatti, Mario Balotelli adesso sarebbe ricordato comedel calcio moderno ma scelte di vita el'hanno portato a giocare acon il fratello in un campionato di livello bassissimo, pur guadagnando circaa stagione.