A volte il passato torna a bussare alla porta nel momento più particolare, come nel caso di Gary Lineker, il cui vecchio tweet del 2016 su Gianni Infantino è tornato virale proprio mentre il presidente della FIFA è al centro di una nuova, ennesima e pesantissima controversia.

All'epoca Infantino era appena diventato presidente della FIFA, succedendo a Sepp Blatter e Lineker, però, aveva già espresso pubblicamente le proprie perplessità sul nuovo presidente e rappresentante del calcio mondiale, lasciando un messaggio che è tornato al centro dell'attenzione recentemente.

Lineker aveva capito tutto su Infantino?

Il concetto espresso dall'ex centravanti inglese era particolarmente pungente:, arrivando metaforicamente a ipotizzare che prima o poi avrebbe potuto "togliersi la maschera". Blatter è considerato una figura controversa per gli scandali che travolsero la FIFA durante la sua presidenza, trae il

BRASILIA, BRASILE - 26 GENNAIO: Il presidente della FIFA Gianni Infantino parla alla stampa dopo l'incontro con il presidente brasiliano Lula da Silva, Samir Xaud, presidente della Confederazione Calcistica Brasiliana (CBF), e Carlo Ancelotti, allenatore della nazionale di calcio brasiliana, al Palazzo Planalto il 26 gennaio 2026 a Brasilia, Brasile. (Foto di Ton Molina/Getty Images)

Il motivo della nuova viralità delle parole di Lineker è legato all'ultima proposta di Infantino, che sta provocando una reazione durissima nel mondo del calcio. La FIFA starebbe infatti lavorando alla creazione di una nuova società, FIFA Forward Enterprise, alla quale verrebbero affidati i diritti commerciali relativi al Mondiale e al nuovo Mondiale per Club. Il progetto prevede l'ingresso di investitori privati attraverso la vendita di quote della nuova entità, con l'obiettivo di generare enormi ricavi. La proposta ha scatenato le critiche di UEFA, FA e altre federazioni, soprattutto per le modalità con cui sarebbe stata portata avanti e per la mancanza di un confronto più ampio con le componenti del calcio.

Lo stesso Lineker ha recentemente manifestato il proprio disappunto per le nuove iniziative di Infantino, contribuendo a riaccendere ulteriormente l'attenzione sul vecchio messaggio.

Have this weird feeling that Gianni Infantino will pull off his mask to reveal Sepp Blatter. — Gary Lineker (@GaryLineker) February 26, 2016

Il Tweet recitava: "Ho questa strana sensazione che Gianni Infantino si toglierà la maschera per rivelare Sepp Blatter".