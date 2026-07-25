Il Como ha annunciato una svolta significativa per il proprio settore giovanile, introducendo nuove regole sull'utilizzo del colpo di testa nelle categorie dei più giovani dell'Academy. Questa è una rivoluzione che mette al centro dell'attenzione la salute dei più giovani, senza trascurare la loro crescita tecnica, e che potrebbe diventare un punto di riferimento anche per altre società italiane.

La FA in Inghilterra ha già da tempo vietato i colpi di testa per i bambini con un'età inferiore ai 12 anni, proprio a causa dei danni causati nel tempo dalle botte del pallone alla testa.

Niente colpi di testa nelle Academy del Como: il comunicato e le parole di Varane

Il Como ha ufficializzato il tutto tramite un comunicato pubblicato nel proprio sito ufficiale , che va a spiegare il perché di questa scelta rivoluzionaria e unica nel calcio italiano. La scelta del club nasce dalla volontà dinei giovani calciatori, seguendo le più recenti indicazioni scientifiche sull'argomento.

LONDON, ENGLAND - MAY 25: Kyle Walker of Manchester City and Raphael Varane of Manchester United battle for a header during the Emirates FA Cup Final match between Manchester City and Manchester United at Wembley Stadium on May 25, 2024 in London, England. (Photo by Mike Hewitt/Getty Images)

Ecco il comunicato del Como: "Como 1907 conferma oggi un nuovo percorso per tutta l'Academy sulla gestione del colpo di testa, pensato per ridurre gli impatti evitabili alla testa, tutelare il benessere dei giocatori e favorire uno sviluppo tecnico più efficace nel lungo periodo.

Le modifiche riflettono un'idea semplice: proteggere prima di tutto i giovani giocatori, per poi insegnare il colpo di testa in modo controllato quando sono pronti. Nelle fasce d'età più giovani, l'attenzione sarà rivolta più al contatto con il pallone, alla capacità decisionale, al gioco effettivo e a un percorso chiaro che costruisca fiducia e tecnica passo dopo passo.

Questo approccio segue le più recenti linee guida per il calcio giovanile, pensate per ridurre l'esposizione non necessaria ai colpi di testa nelle categorie più giovani, introducendo gradualmente questa tecnica man mano che i giocatori avanzano nel loro percorso di crescita.

In tutta l'Academy, Como 1907 continuerà inoltre a gestire con attenzione l'esposizione ai colpi di testa in prossimità delle partite, chiedendo agli allenatori di evitare un carico non necessario di esercitazioni con il colpo di testa nel periodo immediatamente precedente e successivo alle gare".

Varane, membro del Board of Education del Como, ha spiegato la scelta: "Ho parlato più volte della necessità di prendere sul serio gli impatti alla testa nel calcio e dell'assoluta importanza di proteggere i nostri bambini. Per i giovani giocatori, l'approccio migliore è fatto di regole chiare, buona formazione, consapevolezza e di una cultura in cui il benessere e la sicurezza vengano prima di tutto. Questo percorso riduce i contatti non necessari nelle età più giovani, quando il cervello è ancora in fase di sviluppo, e poi insegna la tecnica del colpo di testa in modo corretto, passo dopo passo, con il giusto controllo".