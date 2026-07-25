Arrivato nel gennaio del 2025 per circa 40 milioni di euro dal Lens, Abdukodir Khusanov è subito diventato uno dei pupilli di Pep Guardiola che infatti lo mise subito titolare al suo esordio contro il Chelsea. Nella sua prima stagione in Premier League ha giocato poche partite e ha palesemente subito il cambio di ritmo rispetto alla Ligue 1, ma adesso è migliorato molto e ha un nuovo tecnico pronto ad allenarlo per i prossimi anni: Enzo Maresca.

Le sue prestazioni col club e con la sua nazionale, che ha partecipato al Mondiale in Nord America, hanno convinto il club inglese a rinnovare il contratto del difensore uzbeco fino al 2031, per altri 5 anni. Attualmente con i Citizens ha collezionato in totale 47 presenze trovando anche una rete, dimostrando grandi capacità difensive unite a una buonissima capacità di impostazione con la palla.

Rinnovo per Khusanov al Manchester City: il comunicato

A comunicare il rinnovo di Khusanov è stato il club di Manchester tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, che ora si prepara all'inizio di una nuova e complicata stagione senza più Guardiola a guidare la squadra dalla panchina. Intanto, prima dellacontro l'campione d'Inghilterra delche darà ufficialmente il via alla nuova stagione calcistica, il City affronterà in amichevole l'diin un importante primo test.

BURNLEY, INGHILTERRA - 22 APRILE: Abdukodir Khusanov del Manchester City durante la partita di Premier League tra Burnley e Manchester City presso lo stadio Turf Moor il 22 aprile 2026 a Burnley, Inghilterra. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

Ecco il comunicato del Manchester City: "Il difensore uzbeko, pilastro della sua Nazionale, è arrivato nel gennaio 2025 e ha avuto un primo periodo di 18 mesi eccezionale nel calcio inglese.

Il giocatore, che ora ha 22 anni, ha costantemente acquisito fiducia e prestigio, fino a diventare uno dei membri più fidati della squadra nella stagione 2025/26.

Nella seconda metà della stagione ha formato una solida coppia di difensori centrali con Marc Guéhi, giocando 16 delle nostre ultime 19 partite di Premier League, oltre a essere protagonista nelle finali di FA Cup e League Cup, entrambe vinte con successo.

A sole 47 partite dall'inizio della sua carriera con il City, la velocità fulminea e l'abilità nei contrasti di Khusanov lo hanno reso uno dei giovani talenti più promettenti della Premier League e un vero beniamino dei tifosi all'Etihad Stadium.

Infatti, era tra i tre finalisti per il nostro premio Etihad Player of the Season 2025/26, perdendo di poco contro Nico O'Reilly, prodotto del vivaio.

Nel frattempo, ha anche svolto un ruolo fondamentale nella qualificazione del suo paese, l'Uzbekistan, alla sua prima Coppa del Mondo.

La sua crescita, sia in campo che fuori, è stata ora premiata con un nuovo contratto".