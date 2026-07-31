Dopo le perplessità emerse nei giorni scorsi per la folle proposta di Gianni Infantino di vendere circa il 20% delle quote FIFA a investitori privati, CAF e OFC hanno scelto una linea più prudente. Nessuna chiusura definitiva, ma nemmeno un sostegno immediato all’iniziativa del presidente della FIFA. Infatti, prima di prendere una posizione, le due confederazioni vogliono esaminare nel dettaglio la proposta e comprenderne tutte le possibili conseguenze.

L'idea di Infantino nasce dalla volontà di valorizzare ulteriormente il patrimonio economico della Federazione e di sfruttare nuove opportunità di investimento, ma il progetto sta inevitabilmente sollevando un polverone tra le diverse realtà del calcio internazionale.

CAF e OFC vogliono prima analizzare la proposta

Un progetto di questa portata non può prescindere dalle posizioni di, soprattutto quando sono in gioco interessiche riguardano l'intero sistema del calcio mondiale. Attualmentealla proposta lanciata di "vendere" il Mondiale, con Infantino che

BERLINO, GERMANIA - 29 GIUGNO: Aleksander Ceferin, Presidente della UEFA, (a sinistra) parla con Gianni Infantino, Presidente della FIFA (a destra), prima della partita degli ottavi di finale di UEFA EURO 2024 tra Svizzera e Italia all'Olympiastadion il 29 giugno 2024 a Berlino, Germania. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

I comunicati ufficiali di OFC e CAF

Tramite una nota ufficiale, l'OFC ha risposto alla iniziativa solitaria della FIFA:

"La Confederazione calcistica dell’Oceania (OFC) prende atto dell’avvio, da parte della FIFA, di un processo di consultazione con le proprie Associazioni affiliate e con il Consiglio FIFA in merito alla proposta relativa all’iniziativa FIFA Forward Enterprise.

La proposta sarà esaminata dal Comitato Esecutivo dell’OFC nel corso della prossima riunione, prevista ad agosto.

L’OFC invita le proprie Associazioni affiliate a prendere visione della proposta e a partecipare al processo di consultazione.

L’OFC conferma il proprio impegno a collaborare in modo costruttivo con le proprie Associazioni affiliate, con la FIFA, con le altre Confederazioni e con tutti gli altri soggetti coinvolti nel mondo del calcio durante l’intero processo di consultazione, a sostegno del continuo sviluppo del calcio in Oceania e a livello globale".

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Anche la Confederazione africana (CAF) ha pubblicato una nota ufficiale:

"La Confederazione Africana di Calcio (CAF) ha ricevuto oggi dalla FIFA la documentazione relativa alla proposta FIFA Forward Enterprise, nell’ambito del processo di consultazione attualmente in corso con le Associazioni affiliate alla FIFA e con il Consiglio FIFA.

Nell’ambito di questo processo, il presidente della CAF, Dr Patrice Motsepe, presiederà la prossima settimana una riunione del Comitato Esecutivo della Confederazione, che avrà, tra gli altri compiti, quello di esaminare e valutare la proposta relativa all’iniziativa FIFA Forward Enterprise.

La CAF invita inoltre le proprie Associazioni affiliate ad analizzare la proposta FIFA Forward Enterprise e a partecipare al processo di consultazione, nel rispetto dei regolamenti e delle procedure stabilite dalla CAF e dalla FIFA.

La CAF ribadisce il proprio impegno a proseguire il confronto e la collaborazione con le proprie Associazioni affiliate, con la FIFA, con le altre Confederazioni calcistiche e con tutte le parti interessate, con l’obiettivo di aumentare le risorse finanziarie e di altro tipo destinate allo sviluppo e alla crescita del calcio in Africa e nel resto del mondo".