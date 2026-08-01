Il nuovo giocatore della Fiorentina ha parlato sui canali ufficiali del club delle motivazioni che l'hanno spinto a scegliere proprio la Viola.
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È iniziata ufficialmente l'avventura di Victor Valdepenas con la maglia della Fiorentina. Il difensore spagnolo classe 2006, arrivato a titolo definitivo dal Real Madrid, con i Blancos che hanno mantenuto il 50% sulla futura rivendita, ha rilasciato la sua prima intervista ai canali ufficiali del club, raccontando le emozioni dei primi giorni in viola e svelando i motivi che lo hanno spinto a scegliere Firenze.
Il giovane spagnolo si è distinto sul campo per la sua duttilità, infatti può giocare sia da difensore centrale che da terzino sinistro, una caratteristica sempre più ricercata nel calcio moderno.
Le parole di Valdepenas sui canali della Fiorentina"Sono molto contento di essere qui", ha esordito il giovane difensore, visibilmente entusiasta del nuovo capitolo della sua carriera. Le prime impressioni sul Viola Park sono state più che positive: "Le strutture sono incredibili". Di Firenze, invece, ha ancora avuto modo di vedere poco, ma le aspettative sono alte: "Me ne hanno parlato benissimo e non vedo l'ora di conoscerla meglio".
Continua spiegando che una delle motivazioni principali per cui ha scelto la Fiorentina, è Borja Valero: "Ho scelto i viola e Firenze per i consigli che ho ricevuto da Borja Valero. È lui il primo giocatore che mi viene in mente se penso alla Fiorentina, e la sua esperienza qua mi ha portato a scegliere di venire a giocare qui".
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Per chiudere l'intervista, si è descritto dal punto di vista tecnico: "Sono un giocatore aggressivo in fase difensiva, ma credo di essere bravo anche tatticamente e tecnicamente", ha raccontato, prima di rivolgere le sue prime parole ai tifosi viola: "Non vedo l'ora di iniziare e di vedervi allo stadio. Forza Viola!".
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