È iniziata ufficialmente l'avventura di Victor Valdepenas con la maglia della Fiorentina. Il difensore spagnolo classe 2006, arrivato a titolo definitivo dal Real Madrid, con i Blancos che hanno mantenuto il 50% sulla futura rivendita, ha rilasciato la sua prima intervista ai canali ufficiali del club, raccontando le emozioni dei primi giorni in viola e svelando i motivi che lo hanno spinto a scegliere Firenze.

Il giovane spagnolo si è distinto sul campo per la sua duttilità, infatti può giocare sia da difensore centrale che da terzino sinistro, una caratteristica sempre più ricercata nel calcio moderno.

Le parole di Valdepenas sui canali della Fiorentina

di essere qui", ha esordito il giovane difensore, visibilmentedel nuovo capitolo della sua carriera. Le prime impressioni sulsono state più che positive: "Le strutture sono incredibili". Di Firenze, invece, ha ancora avuto modo di vedere poco, ma le aspettative sono alte: "Me ne hanno parlato benissimo e non vedo l'ora di conoscerla meglio".

VITORIA-GASTEIZ, SPAGNA - 14 DICEMBRE: Victor Valdepenas del Real Madrid duella per la palla con Lucas Boye del Deportivo Alaves durante la partita LaLiga EA Sports tra Deportivo Alaves e Real Madrid CF all'Estadio de Mendizorroza il 14 dicembre 2025 a Vitoria-Gasteiz, Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Continua spiegando che una delle motivazioni principali per cui ha scelto la Fiorentina, è Borja Valero: "Ho scelto i viola e Firenze per i consigli che ho ricevuto da Borja Valero. È lui il primo giocatore che mi viene in mente se penso alla Fiorentina, e la sua esperienza qua mi ha portato a scegliere di venire a giocare qui".

Caricamento post Instagram...

Alla domanda sul livello di emozione per questa nuova avventura, Valdepenas non ha avuto dubbi: "". Una risposta che fotografa perfettamente lo stato d'animo del giovane talento spagnolo, pronto a mettersi a disposizione didopo aver completato il percorso di crescita nel

Per chiudere l'intervista, si è descritto dal punto di vista tecnico: "Sono un giocatore aggressivo in fase difensiva, ma credo di essere bravo anche tatticamente e tecnicamente", ha raccontato, prima di rivolgere le sue prime parole ai tifosi viola: "Non vedo l'ora di iniziare e di vedervi allo stadio. Forza Viola!".