Il nuovo Milan di Ruben Amorim sta prendendo forma e, dalla tournée australiana, l’allenatore portoghese ha affrontato alcuni dei temi più delicati del momento rossonero. Tra questi c’è inevitabilmente il futuro di Rafael Leao, ancora al centro delle indiscrezioni di mercato, ma anche il ruolo di Luka Modric nel nuovo progetto tecnico.

Il portoghese ha parlato da Perth, dove il Milan sta svolgendo la seconda parte del ritiro pre-campionato. Al centro dell’attenzione c’è soprattutto Leao, che non è ancora rientrato dopo gli impegni con il Portogallo al Mondiale e che dovrà presto confrontarsi con Amorim e con la dirigenza sul proprio futuro in rossonero.

Le parole di Amorim

Il tecnico rossonero ha parlato in, e ha iniziato parlando proprio del futuro di Rafa Leao: "È un nostro giocatore fino a che non cambia nulla, la squadra viene prima di tutto. Non è troppo complicato, per me la squadra è la cosa più importante".

Dichiara poi che parlerà con i calciatori in vacanza per via del Mondiale della situazione che si è creata: "Parlerò con Rafael, con Ramos, con Saelemaekers, con tutti i giocatori che tornano dal Mondiale per spiegare cosa faremo. Sanno già cosa significa giocare in un club come il nostro. So che ci sono molte speculazioni su alcuni dei nostri elementi, ma restano nostri finché non cambia nulla. Sarei felice se il Milan fosse la mia destinazione finale".

CAIRATE, ITALIA - 07 AGOSTO: Rafael Leao (L) dell'AC Milan e Luka Modric (R) gesticolano durante una sessione di allenamento dell'AC Milan a Milanello il 07 agosto 2025 a Cairate, Italia. (Foto di Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

Successivamente ha elogiato Luka Modric, 41 anni e ancora giocatore centrale nel progetto Milan: "A volte non conta quanto corri, ma a quanto velocemente pensi. È un giocatore di altissimo livello, vogliamo tenere il pallone tra i piedi, e se c'è una persona al mondo che può essere davvero utile nel gestire il possesso, quella è Luka. Ho la stessa età di Modric, a volte ci sono persone molto fortunate".

Ha concluso parlando della preparazione per la prima partita di campionato e della volontà di far giocare Modric, nonostante varie valutazioni ancora da affrontare: "Adesso l'obiettivo principale è preparare la prima partita della stagione, ma naturalmente vogliamo presentare qui i nostri migliori giocatori affinché tutti possano vederli e per preparare la nostra squadra. Quindi, se devo rispondere, l'idea è che giochi, ma alla fine dovremo verificare".