L'estremo difensore arriva dal Parma dove l'ultima stagione ha esordito contro il Napoli conservando la porta inviolata e vincendo il premio man of the match
Catania, ormai ci siamo: gli etnei la prima squadra italiana a vincere il suo campionato...
Il Catania ha trovato il suo portiere. Nelle ultime ore la società siciliana ha ufficializzato l'arrivo di Filippo Rinaldi. Il classe 2002 arriva dal Parma con la formula del prestito con gli emiliani che mantengono un contro riscatto. Nell'ultima stagione, il nativo di Montecchio Emilia è sceso in campo solo una volta, ovvero nella partita contro il Napoli che lo ha visto grande protagonista concludendo con la porta inviolata.
Catania, arriva Filippo Rinaldi: per il 24 enne prestito seccoFilippo Rinaldi è ufficialmente un nuovo giocatore del Catania. La conferma è arrivata dallo stesso club siciliano che ha comunicato sul proprio sito l'acquisto del classe 2002 dal Parma con la formula del prestito secco. Per il nativo di Montecchio Emilia si tratta della quinta cessione negli ultimi 5 anni, sempre in Serie C. Nella scorsa stagione, come accennato, Rinaldi ha avuto modo di fare il suo debutto in Serie A al Diego Maradona contro il Napoli.
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Prima di allora, nelle stagioni precedenti, era stato ceduto in prestito al Montevarchi (2021), Piacenza (2022), Olbia (2023) e Feralpisalò (2024). In carriera, Rinaldi conta anche 2 presenze con la Nazionale U21, mentre con l'U17 ha preso parte al Mondiale di categoria nel 2019 senza però scendere in campo.
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