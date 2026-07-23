Il Catania ha trovato il suo portiere. Nelle ultime ore la società siciliana ha ufficializzato l'arrivo di Filippo Rinaldi. Il classe 2002 arriva dal Parma con la formula del prestito con gli emiliani che mantengono un contro riscatto. Nell'ultima stagione, il nativo di Montecchio Emilia è sceso in campo solo una volta, ovvero nella partita contro il Napoli che lo ha visto grande protagonista concludendo con la porta inviolata.

Catania, arriva Filippo Rinaldi: per il 24 enne prestito secco

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Filippo Rinaldi è ufficialmente un nuovo giocatore del. La conferma è arrivata dallo stesso club siciliano che ha comunicato sul proprio sito l'acquisto del classe 2002 dalcon la formula del prestito secco. Per il nativo di Montecchio Emilia si tratta della quinta cessione negli ultimi 5 anni, sempre in Serie C. Nella scorsa stagione, come accennato, Rinaldi ha avuto modo di fare il suo debutto in Serie A al Diego Maradona contro ilDati gli infortuni di, il classe 2002 è stato chiamato in causa per la sfida contro i partenopei e, contro ogni pronostico, è stato autore di una prova da vero protagonista con grandi interventi e alla fine è riuscito a mantenere la porta inviolata (0-0). Inoltre, grazie alla sua ottima prova, è stato eletto "migliore in campo". Per Rinaldi, inoltre, si trattava anche del suo debutto vero e proprio con la maglia del Parma dopo 4 anni con le giovanili.

NAPOLI, ITALIA - 14 GENNAIO: I giocatori del Parma Calcio 1913 salutano il loro portiere Filippo Rinaldi dopo la partita di Serie A tra SSC Napoli e Parma Calcio 1913 allo stadio Diego Armando Maradona, il 14 gennaio 2026 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Prima di allora, nelle stagioni precedenti, era stato ceduto in prestito al Montevarchi (2021), Piacenza (2022), Olbia (2023) e Feralpisalò (2024). In carriera, Rinaldi conta anche 2 presenze con la Nazionale U21, mentre con l'U17 ha preso parte al Mondiale di categoria nel 2019 senza però scendere in campo.