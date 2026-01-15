Una serata che il giovane portiere del Parma Filippo Rinaldi farà davvero fatica a dimenticare. Esordio in serie A e in maglia gialloblù al Maradona contro i campioni d'Italia del Napoli, strappando un punto pesantissimo per la lotta salvezza a...

Un esordio così era davvero da sogno ma spesso, con il duro lavoro e grandi sacrifici, le più belle aspettative possono tramutarsi in realtà. Il portiere classe 2002 Filippo Rinaldi è stato chiamato in causa con coraggio da Carlos Cuesta nel big match in trasferta al Maradona contro il Napoli, certo del suo talento e del suo grande carattere. Lo stesso che ha palesato per tutti i quasi 100 minuti di gioco tra parate, interventi e rilanci sempre perfetti. Al termine del match gli abbracci dei compagni e anche uno ancor più speciale, con i complimenti di Milinkovic-Savic. Video credits: Parma Calcio, Instagram.