Il dolore per la sconfitta in una finale Mondiale è più che comprensibile ma se diventa gesto di antisportività allora la situazione cambia. In un calcio in cui il rispetto viene sempre meno diventa davvero una rarità trovare un giocatore che possa essere da esempio. Ebbene, l'Argentina ne ha trovato uno: Juan Manuel Lopez. L'attaccante dell'Albiceleste si è reso protagonista di un gesto che in pochi minuti ha fatto il giro del web.

Argentina, Juan Manuel Lopez simbolo di sportività: unico giocatore a non dare le spalle alla Spagna

Enquanto todos os argentinos viraram de costas… Flaco López foi o único que assistiu a cerimônia da Espanha. pic.twitter.com/Pdx3nNrgG4 — João Freire (@joaofrreire) July 20, 2026

Da oggi il mondo del calcio dovrà conoscere Juan Manuel, detto Flaco. Forse a livello sportivo non è molto conosciuto ma dopo il suo gesto più che ammirevole, l'attaccante dell'Argentina ha acquistato molta popolarità. Il giocatore delè stato infatti l'unico dell'Albiceleste a non voltare le spalle al palco dove lacampione del mondo stava festeggiando la vittoria in finale. Un gesto di grande rispetto sportivo che non poteva passare inosservato rispetto ai compagni di nazionale.

Come hanno mostrato le immagini, tutti i componenti della Seleccion, Lionel Messi compreso, hanno deciso di non assistere al momento in cui le Furie Rosse hanno sollevato la Coppa del Mondo. Atteggiamento che suscitato molte polemiche poiché ritenuta una grave mancanza di fair-play che, secondo molti sportivi, è stata la "scena finale" del burrascoso post gara iniziato con il pugno rifilato da Molina a Rodri. Attimi che la FIFA sta tutt'ora indagando.

LIMA, PERÙ - 5 MAGGIO: Ramon Sosa (L) di Palmeiras festeggia con il compagno di squadra Jose Manuel Lopez dopo aver segnato il secondo gol della loro squadra durante la partita della Copa CONMEBOL Libertadores 2026 tra Sporting Cristal e Palmeiras all'Estadio Alejandro Villanueva il 5 maggio 2026, a Lima, Perù. (Foto di Mariana Bazo/Getty Images)

In mezzo a quella squadra che ha deciso di voltare le spalle ai vincitori è comparsa un'eccezione. Flaco Lopez, appunto, ha deciso di non seguire i compagni e, anziché voltarsi, è rimasto fermo, a testa alta, con lo sguardo rivolto verso il podio, assistendo alla premiazione della Spagna. Un gesto che in poco tempo è diventato virale. Nonostante in questo Mondiale abbia giocato solo due partite (contro Giordania e Svizzera), per un totale di 20 minuti, il classe 2000 si è preso la scena per un qualcosa molto più importante di un gol: la sportività.