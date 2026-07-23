Colpo importante dell'Arsenal per il reparto offensivo. Nelle ultime ore i Gunners hanno ufficializzato l'acquisto di Christos Tzolis, attaccante greco classe 2002, dal Club Brugge per la cifra di 40 milioni di euro. Reduce da due stagioni di alto livello con il club belga, dove ha realizzato 43 reti in 108 presenze, il 24 enne ha firmato un contratto a lungo termine con il club londinese scegliendo di vestire la maglia numero 17.

Arsenal, ufficiale Christos Tzolis: per il greco contratto pluriennale

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Christosè ufficialmente un nuovo giocatore dell'Arsenal . Il greco ha firmato con i Gunners un contratto pluriennale e ha scelto di indossare la maglia numero 17. Come accennato, la trattativa si è conclusa sui 40 milioni di euro e, per il club londinese, si tratta del terzo acquisto in questa sessione estiva di calciomercato dopo quelli di Pieroe Illan. Il greco arriva all'Arsenal dopo due stagioni con il, nelle quali ha totalizzato 108 presenze, 43 gol e 45 assist in tutte le competizioni, vincendo la Coppa del Belgio nel 2025 e l'ultima edizione del campionato belga.Con i nero-azzurri, inoltre, il greco è stato anche eletto Miglior Giocatore della Pro League belga per due anni consecutivi. Cresciuto nel settore giovanile del, Tzolis ha esordito in prima squadra nel 2020, contribuendo alla conquista della Coppa di Grecia nella stagione successiva. Nel 2021 si è trasferito aldove al suo debutto ha realizzato una doppietta e due assist in Carabao Cup contro il Bournemouth.

MADRID, SPAGNA - 24 FEBBRAIO: Christos Tzolis del Club Brugge in un contrasto con Marcos Llorente dell'Atletico Madrid durante la partita di ritorno degli spareggi a eliminazione diretta della UEFA Champions League 2025/26 tra Atletico Madrid e Club Brugge KV, disputata allo stadio Civitas Metropolitano il 24 febbraio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Clive Brunskill/Getty Images)

L'esperienza in Inghilterra non sarà però fortunata dato che la stagione successiva viene ceduto in prestito al Twente dove rimane solo 4 mesi perché fermato da un infortunio. Dopo un'altra stagione con il Norwich, Tzolis si trasferisce al Fortuna Düsseldorf dove realizza ben 23 reti che però non bastano per riportare la squadra in Bundesliga. Tuttavia, al termine dell'annata compie il salto di qualità quando viene acquistato dal Club Brugge.