I Gunners hanno ufficializzato l'acquisto dell'attaccante greco classe 2002: per lui un contratto a lungo termine
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Colpo importante dell'Arsenal per il reparto offensivo. Nelle ultime ore i Gunners hanno ufficializzato l'acquisto di Christos Tzolis, attaccante greco classe 2002, dal Club Brugge per la cifra di 40 milioni di euro. Reduce da due stagioni di alto livello con il club belga, dove ha realizzato 43 reti in 108 presenze, il 24 enne ha firmato un contratto a lungo termine con il club londinese scegliendo di vestire la maglia numero 17.
Arsenal, ufficiale Christos Tzolis: per il greco contratto pluriennaleChristos Tzolis è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Arsenal. Il greco ha firmato con i Gunners un contratto pluriennale e ha scelto di indossare la maglia numero 17. Come accennato, la trattativa si è conclusa sui 40 milioni di euro e, per il club londinese, si tratta del terzo acquisto in questa sessione estiva di calciomercato dopo quelli di Piero Hincapié e Illan Meslier. Il greco arriva all'Arsenal dopo due stagioni con il Club Brugge, nelle quali ha totalizzato 108 presenze, 43 gol e 45 assist in tutte le competizioni, vincendo la Coppa del Belgio nel 2025 e l'ultima edizione del campionato belga.
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L'esperienza in Inghilterra non sarà però fortunata dato che la stagione successiva viene ceduto in prestito al Twente dove rimane solo 4 mesi perché fermato da un infortunio. Dopo un'altra stagione con il Norwich, Tzolis si trasferisce al Fortuna Düsseldorf dove realizza ben 23 reti che però non bastano per riportare la squadra in Bundesliga. Tuttavia, al termine dell'annata compie il salto di qualità quando viene acquistato dal Club Brugge.
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