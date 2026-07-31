L'avventura di Marc Andrè Ter Stegen con il Barcellona è ufficialmente conclusa. Il portiere tedesco dopo 12 stagioni in blaugrana lascia il Camp Nou e la Liga per una nuova avventura, destinazione Olanda. Il classe '92, infatti, da oggi sarà il nuovo estremo difensore dell'Ajax. Una trattativa conclusa già da un mese ma che troverà la sua ufficialità solo oggi pomeriggio quando l'ormai ex catalano volerà ad Amsterdam per la firma del contratto.

Marc Andrè Ter Stegen nuovo portiere dell'Ajax: la firma questo pomeriggio

Il 34 enne lascerà il ritiro del Barcellona a

Saint George's Park

questo venerdì pomeriggio per recarsi ad Amsterdam e firmare con i Lancieri.

🚨🔴⚪️ Marc André ter Stegen will be officially announced as new Ajax player this weekend: all confirmed. 💥



Understand the plan has been clarified with Barça and player’s camp.



✈️ Travel today.

🩺 Medical on Saturday.

✍🏼 Signature on Saturday.



Here we go, never in doubt. 🇩🇪 pic.twitter.com/ZZcmwx8kvk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2026

Dopo quasi un mese arriva finalmente l'ufficialità. O meglio, arriverà questo pomeriggio ma Marc André Ter Stegen si può ritenere un nuovo giocatore dell'. Tornato dal prestito al, il portiere tedesco era consapevole fin dall'inizio di non rientrare nei piani di Hansimotivo per cui ha chiesto la cessione.

La trattativa, come ricordiamo, si è conclusa sulla base del prestito dopo quasi un mese dall'accordo tra le due parti. L'affare, infatti, aveva incontrato diverse complicazioni: il portiere tedesco aveva sospeso l'accordo in attesa di chiarimenti su chi si sarebbe fatto carico del carico fiscale significativamente più elevato dovuto alla sua situazione fiscale nei Paesi Bassi. Nonostante le divergenze, si dava per scontato che il prestito si sarebbe concretizzato e che fosse solo questione di tempo. Oggi 31 luglio, inoltre, è una data cruciale poiché il termine ultimo per l'Ajax per registrare nuovi giocatori per il terzo turno preliminare della Conference League è fissato alle 23:59, e l'allenatore Míchel (che lo aveva allenato al Girona) voleva includere anche il portiere tedesco.

BARCELLONA, SPAGNA - 15 MAGGIO: Marc-André ter Stegen dell'FC Barcelona effettua il riscaldamento prima della partita di Liga tra RCD Espanyol de Barcelona e FC Barcelona all'RCDE Stadium, il 15 maggio 2025 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Con la fine di questa lunga vicenda, è stato raggiunto un accordo soddisfacente per tutte le parti. Ter Stegen giocherà dunque per l'Ajax, dove spera di ritrovare la sua migliore forma dopo quasi due anni di stop forzato a causa di infortuni, che gli hanno impedito di partecipare ai Mondiali, come auspicava.