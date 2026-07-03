Da leader del Barcellona a nuova scommessa dell'Ajax: Marc André Ter Stegen cambia di nuovo squadra dopo una stagione complicata al Girona e prova a chiudere positivamente una carriera che, fino a pochi anni fa, lo vedeva stabilmente tra i migliori portieri del mondo.

Accordo chiuso: Ter Stegen va in prestito all'Ajax

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Dal vertice d'Europa, i problemi fisici e i vari prestiti: le difficoltà di Ter Stegen

Secondo quanto riportato da 'SPORT' e da Fabrizio Romano, ile il club olandese hanno chiuso l'accordo per il trasferimento in prestito del portiere tedesco, mettendo cosi fine temporaneamente alla sua lunga esperienza nella terra iberica. Dopo il via libera del giocatore e l'intesa raggiunta tra le due società, l'operazione è stata definita eè pronto ad iniziare la sua nuova avventura in, fino al 30 giugno 2027. Dal punto di vista economico, il prestito prevede una spartizione dell'ingaggio tra i due club, ma sarà l'a coprirne i costi maggiori.Per anniè stato uno dei punti fermi del, vincendo da protagonista svariati campionati spagnoli, titoli minori ma anche ladel 2015, nella finale di Berlino contro la Juventus. Arrivato nell'estate del 2014 dal, si è imposto immediatamente in maglia blaugrana come uno dei migliori interpreti del ruolo sollevando, anche da capitano, oltre 20 trofei. Negli ultimi anni, però, il suo rendimento è stato fortemente condizionato dai continui problemi fisici, impedendogli di trovare continuità negli anni successivi al suo 'exploit'. L'episodio cruciale è stato senza dubbio la rottura del tendine rotuleo di settembre 2024, che lo ha costretto a saltare la maggior parte delle gare della stagione 2024/25. Al termine dell'annata, l'allenatoreannuncia quindi la retrocessione di Ter Stegen a terzo portiere. Pochi mesi dopo, a gennaio 2026, arriva il primo prestito alfino al termine della stagione.

BARCELLONA, SPAGNA - 12 MARZO: Marc-Andre ter Stegen dell'FC Barcelona guarda durante la partita di seconda tappa di finale degli ottavi di UEFA Champions League 2023/24 tra FC Barcelona e SSC Napoli all'Estadi Olimpic Lluis Companys il 12 marzo 2024 a Barcellona, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images) (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Da leader indiscusso e tra i migliori portieri del panorama mondiale, il tedesco è uscito progressivamente dalla centralità del progetto tecnico, fino alla decisone condivisa di cercare una nuova destinazione temporanea. Ora l'Ajax rappresenta per Ter Stegen la possibilità di scrivere un nuovo capitolo, lontano dalla Spagna dove è diventato grande.