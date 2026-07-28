Messi, lo hai fatto ancora! Esultanza liberatoria e finale conquistata

A solo una settimana dalla fine del Mondiale 2026, che ha visto trionfare la Spagna di Luis de La Fuente, si inizia subito a pensare alle edizioni successive. A prendersi la scena è l'Arabia Saudita che, come ricordiamo, ospiterà l'edizione del 2034. Nonostante in Spagna si festeggi ancora per la conquista della seconda stella, la nazione asiatica non perde tempo e ha subito iniziato a lavorare a quello che si preannuncia un progetto veramente faraonico.

Mondiali 2034, un progetto da sogno: ecco il piano dell'Arabia Saudita

SNB Capital, avrebbe dato il via ad un progetto che promette spettacolo.

2034 World Cup final set for one of the world's biggest stadiums in Saudi Arabia's $26billion project https://t.co/roiaz4XTBV — talkSPORT (@talkSPORT) July 27, 2026

Archiviato il Mondiale 2026 per laè arrivato subito il momento di pensare alle edizioni successive. Come ricordiamo, tra 4 anni si disputerà il "Mondiale del Centenario" che si terrà principalmente in Spagna, Marocco e Portogallo, con tre partite inaugurali speciali in Uruguay, Paraguay e Argentina. Mentre nel 2034 sarà lad ospitare il torneo per eccellenza del calcio e proprio quest'ultima non ha perso tempo tanto che già ora, come riporta

Secondo il quotidiano asiatico, infatti, l'Arabia Saudita si sta preparando a un massiccio investimento per ospitare l'edizione del 2034 con un costo totale stimato di 23 miliardi di euro. Il progetto prevede la costruzione di infrastrutture ex novo, analogamente a quanto accaduto in Qatar nel 2022, e il suo fiore all'occhiello sarà lo Stadio Internazionale Re Salman, dove si disputerà la finale. Questo impianto, situato a nord di Riyadh e il cui completamento è previsto per il 2029, sarà uno dei più grandi al mondo, con una capacità di circa 92.000 spettatori.

MADRID - 20 luglio: Luis de la Fuente (commissario tecnico della Spagna), Rodri e Rafael Louzan (presidente della Federcalcio spagnola) posano con il trofeo all'arrivo della nazionale spagnola all'aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, in vista della parata del trofeo della Coppa del Mondo FIFA 2026, il 20 luglio 2026 a Madrid, Spagna. La finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 si è disputata al New York New Jersey Stadium, nel New Jersey, tra Spagna e Argentina. (Foto di Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images)

Si tratta di una struttura dall'aspetto di un vero e proprio "albergo" dato che, oltre il terreno di gioco, comprenderà anche 150 posti in un palco reale, 120 suite hospitality, trecento posti VIP e duemila posti premium destinati ad ospitare dignitari FIFA e altre personalità. Oltre allo Stadio Internazionale Re Salman, il torneo si disputerà in altri 14 stadi. Di questi, otto saranno costruiti ex novo, tre sono già in fase di costruzione e quattro impianti esistenti saranno ristrutturati. Nonostante manchino ancora 8 anni all'inizio il Mondiale promette già spettacolo. E il progetto non finisce qui.