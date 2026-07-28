Il paese asiatico pronto ad investire 23 miliardi in un progetto faraonico

Mattia Celio
Messi Argentina

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A solo una settimana dalla fine del Mondiale 2026, che ha visto trionfare la Spagna di Luis de La Fuente, si inizia subito a pensare alle edizioni successive. A prendersi la scena è l'Arabia Saudita che, come ricordiamo, ospiterà l'edizione del 2034. Nonostante in Spagna si festeggi ancora per la conquista della seconda stella, la nazione asiatica non perde tempo e ha subito iniziato a lavorare a quello che si preannuncia un progetto veramente faraonico.

Mondiali 2034, un progetto da sogno: ecco il piano dell'Arabia Saudita

Archiviato il Mondiale 2026 per la FIFA è arrivato subito il momento di pensare alle edizioni successive. Come ricordiamo, tra 4 anni si disputerà il "Mondiale del Centenario" che si terrà principalmente in Spagna, Marocco e Portogallo, con tre partite inaugurali speciali in Uruguay, Paraguay e Argentina. Mentre nel 2034 sarà l'Arabia Saudita ad ospitare il torneo per eccellenza del calcio e proprio quest'ultima non ha perso tempo tanto che già ora, come riporta SNB Capital, avrebbe dato il via ad un progetto che promette spettacolo.
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Secondo il quotidiano asiatico, infatti, l'Arabia Saudita si sta preparando a un massiccio investimento per ospitare l'edizione del 2034 con un costo totale stimato di 23 miliardi di euro. Il progetto prevede la costruzione di infrastrutture ex novo, analogamente a quanto accaduto in Qatar nel 2022, e il suo fiore all'occhiello sarà lo Stadio Internazionale Re Salman, dove si disputerà la finale. Questo impianto, situato a nord di Riyadh e il cui completamento è previsto per il 2029, sarà uno dei più grandi al mondo, con una capacità di circa 92.000 spettatori.

Spain FIFA World Cup 2026 Parade
MADRID - 20 luglio: Luis de la Fuente (commissario tecnico della Spagna), Rodri e Rafael Louzan (presidente della Federcalcio spagnola) posano con il trofeo all'arrivo della nazionale spagnola all'aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, in vista della parata del trofeo della Coppa del Mondo FIFA 2026, il 20 luglio 2026 a Madrid, Spagna. La finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 si è disputata al New York New Jersey Stadium, nel New Jersey, tra Spagna e Argentina. (Foto di Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images)

Si tratta di una struttura dall'aspetto di un vero e proprio "albergo" dato che, oltre il terreno di gioco, comprenderà anche 150 posti in un palco reale, 120 suite hospitality, trecento posti VIP e duemila posti premium destinati ad ospitare dignitari FIFA e altre personalità. Oltre allo Stadio Internazionale Re Salman, il torneo si disputerà in altri 14 stadi. Di questi, otto saranno costruiti ex novo, tre sono già in fase di costruzione e quattro impianti esistenti saranno ristrutturati. Nonostante manchino ancora 8 anni all'inizio il Mondiale promette già spettacolo. E il progetto non finisce qui.

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