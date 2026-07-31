L'incubo per il Bordeaux è finito. Dopo tante settimane di grande incertezza e con l'ombra della liquidazione sempre più ingombrante per i Girondis arriva finalmente "la luce in fondo al tunnel". Al termine di una suspense soffocante, Gérard Lopez ha ceduto il club al fondo d’investimento Sparta Capital per 10 milioni di euro, la somma necessaria per il salvataggio. Aveva tempo fino a questo venerdì per completare l’operazione. Che sia un nuovo inizio?

Bordeaux, Lopez vende il club: evitata la liquidazione giudiziaria

Il Bordeaux torna finalmente a sperare. Escluso dai campionati nazionali dalla DNCG (Direzione Nazionale di Controllo di Gestione) e a rischio liquidazione, il club è stato acquistato all'ultimo minuto da

Sparta Capital. Il fondo di investimento britannico aveva tempo fino a venerdì per raccogliere i fondi necessari all'acquisizione, ovvero circa 10 milioni di euro, prima dell'udienza di appello presso il CNOSF (Comitato Nazionale Olimpico e Sportivo Francese).

Exclus des Championnats nationaux en première instance, les Girondins de Bordeaux conservent un espoir de rester en National 1. https://t.co/l2TuN05Z4D



Selon les informations de Sud Ouest que nous pouvons confirmer, le fonds d'investissement Sparta Capital a trouvé l'argent pour… pic.twitter.com/FPbYlwdh2M — L'Équipe (@lequipe) July 31, 2026

Questa cessione segna di fatto la fine dell'era Gérard Lopez, iniziata nel 2021 in Ligue 1 e conclusasi cinque anni dopo sull'orlo del fallimento, dopo due stagioni nella quarta divisione. L'imprenditore ispano-lussemburghese non intendeva più reinvestire nel club e lo ha venduto per la cifra simbolica di un euro. Grazie a queste nuove garanzie finanziarie, il Bordeaux può sperare di ottenere l'annullamento in appello della propria esclusione dai campionati nazionali e di essere reintegrato in National 1 (Serie dilettantistica), evitando così il fallimento.

KUALA LUMPUR, MALAYSIA - 22 MARZO: Il presidente della Lotus, Gerard Lopez, nel paddock durante le prove del Gran Premio della Malesia di Formula 1 sul circuito di Sepang, il 22 marzo 2013 a Kuala Lumpur, Malesia. (Foto di Mark Thompson/Getty Images)

Il calcio francese, dunque, avrà ancora uno dei suoi club più titolati. Nella sua storia, infatti, il Bordeaux ha vinto 6 Ligue1, 4 Coppe di Francia, 3 Coppe di Lega e 3 Supercoppe francesi. Nelle coppe europee, invece, il risultato migliore è stata la vittoria della Coppa Intertoto nel 1995 e la conseguente qualificazione alla Coppa UEFA, competizione nella quale ha poi raggiunto la finale (persa per 1-5 complessivo contro il Bayern Monaco). Un cammino che ha fatto dei Marines l'unica squadra ad aver disputato la finale di Coppa UEFA partendo dalla Coppa Intertoto.