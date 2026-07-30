Dopo l'allarme incendi rientrato, il Bordeaux può tornare ad allenarsi a Le Haillan
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Dopo essersi allenati per due giorni lontani da casa visti gli incendi che hanno colpito la regione di Bordeaux, i calciatori de Les Girondins sono potuti tornare ad Le Haillan nella giornata di giovedì.
Il ritorno del Bordeaux dopo gli incendi
La regione di Bordeaux è stata devastata negli scorsi giorni a causa di alcuni incendi. L'ondata di caldo che sta preoccupando tutto il mondo non ha fatto sconti nella regione francese, creando paura in tutto il territorio. La gravità degli incendi ha ovviamente costretto le autorità regionali ad evacuare molte città della zona, tra queste anche Le Haillan, comune nel quale si trova il centro di allenamento del Bordeaux.
Il club allenato da Rio Mavumba è stato costretto a spostarsi a Ville de Bassens per continuare ad allenarsi in vista dell'amichevole contro l'Aviron Bayonnais. E dopo la paura e l'allarme rientrato, il club ha lasciato il comune ospite per tornare a Le Hallain. Tramite i propri canali social, la società ha voluto ringraziare il comune ospitante, ed anche il sindaco Alexandre Rubio. Nel post Instagram si può leggere infatti: "Un grazie alla città di Bassens ed al sindaco Alexandre Rubio per la loro accoglienza ed il loro sostegno durante questo periodo particolare".
Caricamento post Instagram...
I girondini infatti non sanno ancora in che divisione giocheranno nella prossima stagione. I problemi finanziari che attanagliano il Bordeaux ormai da anni hanno posto l'attenzione sulla società. Ed ora il club, che ha in bacheca 6 Ligue 1, rischia di militare nel campionato regionale.
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