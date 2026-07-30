Dopo essersi allenati per due giorni lontani da casa visti gli incendi che hanno colpito la regione di Bordeaux, i calciatori de Les Girondins sono potuti tornare ad Le Haillan nella giornata di giovedì.

Il ritorno del Bordeaux dopo gli incendi

LANTON, FRANCIA – 29 luglio: Vigili del fuoco impegnati a domare un incendio boschivo il 29 luglio 2026 a Lanton, in Francia. L'incendio boschivo scoppiato in Gironda il 22 luglio ha già costretto circa 220.000 persone a evacuare la regione vinicola di fama mondiale nel sud-ovest della Francia, mentre le fiamme avanzano ora verso la periferia di Bordeaux, città con una popolazione di 268.000 abitanti. I vigili del fuoco stanno lavorando per contenere le fiamme in vista di un'altra ondata di caldo prevista per questa settimana. Finora l'incendio ha bruciato circa 42.000 ettari, quasi il doppio dell'area devastata dagli incendi che hanno colpito la regione nel 2022. (Foto di Pierre Crom/Getty Images)

La regione di Bordeaux è stata devastata negli scorsi giorni a causa di alcuni incendi. L'ondata di caldo che sta preoccupando tutto il mondo non ha fatto sconti nella regione francese, creando paura in tutto il territorio. La gravità degli incendi ha ovviamente costretto le autorità regionali ad evacuare molte città della zona, tra queste anche Le Haillan, comune nel quale si trova il centro di allenamento del Bordeaux.

Il club allenato da Rio Mavumba è stato costretto a spostarsi a Ville de Bassens per continuare ad allenarsi in vista dell'amichevole contro l'Aviron Bayonnais. E dopo la paura e l'allarme rientrato, il club ha lasciato il comune ospite per tornare a Le Hallain. Tramite i propri canali social, la società ha voluto ringraziare il comune ospitante, ed anche il sindaco Alexandre Rubio. Nel post Instagram si può leggere infatti: "Un grazie alla città di Bassens ed al sindaco Alexandre Rubio per la loro accoglienza ed il loro sostegno durante questo periodo particolare".

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Il post continua: "". Ed è stato un rientro a casa felice, come riportato da, noto quotidiano sportivo francese. Al rientro a Le Haillan infatti il tecnico dei Les Marines et Blanc ha commentato: "". Attività riprese a pieno ritmo per il club, che sta facendo la preparazione in attesa di sapere cosa ne sarà del suo futuro.

I girondini infatti non sanno ancora in che divisione giocheranno nella prossima stagione. I problemi finanziari che attanagliano il Bordeaux ormai da anni hanno posto l'attenzione sulla società. Ed ora il club, che ha in bacheca 6 Ligue 1, rischia di militare nel campionato regionale.