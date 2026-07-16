Il percorso del Marocco è terminato ai quarti di finale, dopo una sconfitta per 2-0 contro la Francia. I marocchini hanno dovuto affrontare la macchina da guerra offensiva dei francesi senza il suo miglior giocatore del torneo: Ismael Saibari. L'assenza del suo centravanti ha inciso parecchio nelle ambizioni della squadra africana, considerando i suoi 3 gol in 5 partite. La nazionale guidata da Ouahbi ha rispettato le aspettative arrivando comunque ai quarti di finale dopo aver battuto Scozia, Canada e aver pareggiato contro il Brasile. Proprio durante l'esordio contro i verdeoro, a mettersi in vetrina per i top club non è stato solamente Saibari, finito al Bayern Monaco per 55 milioni di euro, ma anche un centrocampista dai piedi raffinati. Nelle ultime settimane sono aumentati parecchio i rumors su di lui, ma il futuro di Ayyoub Bouaddi è ancora tutto da scrivere.

Bouaddi via dal Lille?

BIRMINGHAM, INGHILTERRA - 19 MARZO: Morgan Rogers dell'Aston Villa contrastato da Ayyoub Bouaddi del LOSC Lille durante la partita di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa League 2025/26 tra Aston Villa FC e Lille OSC al Villa Park, il 19 marzo 2026 a Birmingham, Inghilterra. (Foto di Kate McShane/Getty Images)

Il centrocampista marocchino ha giocato un Mondiale da top player e questo ha avuto delle forti ripercussioni sul futuro della carriera del giocatore. Dopo aver riscosso le prime attenzioni con il Lille, con cui gioca in pianta stabile dal 2023 (dai 15 anni), Bouaddi ha fatto innamorare ogni squadra del mondo. Il suo controllo del ritmo del gioco e degli spazi avrà fatto venire più di qualche rimpianto anche a Didier Deschamps, reo di non averlo convocato alla competizione. Su di lui c'è forte l'interesse del Manchester City di Enzo Maresca, ma il presidente del Lille non vuole demordere facilmente.

🎙️ Olivier Létang au sujet d’Ayyoub Bouaddi en conférence de presse ce jeudi.



« Des clubs m’ont appelé durant cette Coupe du Monde, notamment après le premier match contre le Brésil et je leur ai dit qu’on ne parlerait pas maintenant parce que, quand on a prolongé le contrat… pic.twitter.com/aTrltFyR3e — Le Petit Lillois ⚜️ (@LePetitLillois) July 16, 2026

Olivier Létang, durante una conferenza stampa, ha espresso la posizione del club su una possibile cessione del giocatore: "So che dall'Inghilterra hanno parlato di cifre, ma per me non ci sono al momento. Quasi nessuno può permettersi il talento di Bouaddi, soprattutto in relazione alla sua età. Ha molte chance di rimanere con noi almeno il prossimo anno. Ayyoub stesso sarebbe davvero contento di rimanere al Lille".