Il calciomercato in Premier League è appena iniziato e i top club stanno già spendendo cifre ingenti per accaparrarsi i migliori talenti del panorama globale. In particolar modo, le big di Premier stanno investendo parecchio nel reparto di centrocampo. A ribaltare la situazione ci ha pensato il Tottenham Hotspur di Roberto De Zerbi, capace di acquistare due grandi giocatori come Sandro Tonali e Mateus Fernandes per circa 200 milioni di euro. Così, il Manchester United ha risposto alle perdita di Casemiro con gli arrivi di Andrey Santos dal Chelsea e di Youri Tielemans dall'Aston Villa, entrambi pagati per un totale di circa 100 milioni. L'Arsenal non vuole rimanere col cerino e allora ha deciso di puntare in maniera insistente il capitano del Newcastle Bruno Guimaraes. Il City, dopo l'esborso a tre cifre per Anderson, ha individuato la sua nuova preda.

Bouaddi è l'obiettivo di Maresca

BIRMINGHAM, INGHILTERRA - 19 MARZO: Morgan Rogers dell'Aston Villa contrastato da Ayyoub Bouaddi del LOSC Lille durante la partita di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa League 2025/26 tra Aston Villa FC e Lille OSC al Villa Park, il 19 marzo 2026 a Birmingham, Inghilterra. (Foto di Kate McShane/Getty Images)

Ayyoub Bouaddi è stata una delle rivelazioni più dolci del Mondiale ancora in corso. Nonostante il percorso del Marocco si sia fermato ai quarti di finale (sconfitto per 2-0 dalla Francia), a illuminare la rosa dei marocchini, oltre al nuovo giocatore del Bayern Ismael Saibari, ci ha pensato il centrocampista del Lille. Una superba prestazione contro il Brasile lo ha elevato nei discorsi della competizione, facendo venire anche qualche rimpianto a Didier Deschamps per non averlo portato con la Francia.

[🟢] “A lot of speculation about midfield. That would only be one that might happen if somebody leaves and Ayyoub Bouaddi who we talked about before, Liverpool are among the clubs that love him, as I said previously who doesn’t, so we will have to see on that one.”… — Anfield Sector (@AnfieldSector) July 14, 2026

Le sue prestazioni sono proseguite sulla giusta direzione, mostrando una qualità eccelsa e riuscendo a gestire bene i tempi e il ritmo del gioco. Così, il prezzo del suo cartellino è lievitato in maniera esponenziale, giungendo in tripla cifra. Secondo The Athletic, il Manchester City di Enzo Maresca vorrebbe chiudere l'acquisto di Bouaddi il prima possibile. La richiesta sarebbe di circa 100 milioni di euro e i Citizens sarebbero disposti a lasciare il marocchino a Lille ancora per un anno.