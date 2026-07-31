Ecco la strada da percorrere e gli obiettivi
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Ivan Juric inizia ufficialmente la sua avventura da nuovo allenatore del Monza. Il tecnico croato ha preso parte questa mattina alla conferenza stampa di presentazione dove ha immediatamente svelato la strada da percorrere e gli obiettivi da raggiungere nella prossima stagione, al cui inizio mancano ormai solo tre settimana. Reduce dalle esperienze poco fortunate con Roma, Atalanta e Southampton, l'ex difensore del Genoa tenterà di riscattarsi con il club brianzolo, neo promosso in Serie A dopo un solo anno in serie cadetta. Ecco le sue parole.
Monza, Juric subito chiaro: "Partire dal basso e duro lavoro"Ivan Juric si prepara a cominciare la sua nuova avventura sulla panchina del Monza. Arrivato lo scorso giugno dopo il clamoroso addio di Paolo Bianco, il tecnico croato ha tenuto questa mattina la conferenza stampa di presentazione. Senza troppi giri di parole, l'ex Genoa ha subito chiarito la strada da percorrere: "Sarà una rosa su cui possiamo avere dei dubbi iniziali perché alcuni ragazzi non si sono ancora espressi al massimo livello, l'obiettivo è partire dal basso ma cercare di essere già meglio fra 6 mesi e un anno tramite il duro lavoro sul campo". Ha dichiarato il tecnico croato.
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Non solo l'allenamento ma anche il calciomercato sarà molto importante per la prossima stagione: "Sicuramente abbiamo bisogno di tante cose, poi bisogna muoversi anche in base alle mosse di mercato. Abbiamo preso i giocatori giusti ma speriamo in altri innesti. Monza è molto piccola, ma con molto orgoglio e molto amore e questa è una cosa bellissima. Ho trovato poi uno staff molto motivato che si non si vede ovunque", conclude Juric.
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