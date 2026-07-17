Sembra proprio che la sfida tra Argentina-Inghilterra non voglia proprio conoscere la parola fine. Se sul campo la sfida l'ha vinta l'Albiceleste sui social invece è ancora tutta da giocare. Protagonisti di questa "partita" sono ad oggi Gary Neville e Cristian Romero. Una "partita" comincia già prima del fischio di inizio quando l'ex difensore inglese aveva lanciato critiche nei confronti della difesa sudamericana. Prontamente è arrivata la replica del Cuti dopo la fine delle ostilità ma nelle ultime ore Neville si è fatto risentire.

Argentina-Inghilterra, Neville risponde a Romero: "Dovreste ringraziare Messi ogni minuto di ogni giorno"

Spero di non essere così stupido quando mi ritirerò". Parole alle quali l'ex calciatore inglese ha deciso di rispondere.

"You're on about Messi!" 😡



An impossible job? Roy and Gary couldn't agree on how to stop Lionel Messi's magic... and where Thomas Tuchel got it wrong. 🇦🇷 pic.twitter.com/c28wQ5inXa — The Overlap (@WeAreTheOverlap) July 16, 2026

Terminata sul campo, la partita tra Argentina-Inghilterra si sposta sui social. Come accennato, a prendersi la scena è stato in primis Garyche, prima del fischio di inizio della semifinale tra Albiceleste e Tre Leoni, aveva criticato la difesa sudamericana con parole roboanti: "Sono la migliore e peggiore coppia di centrali del mondo. Insieme regalano un gol a partita", aveva detto l'ex difensore del. La replica dinon si è fatta attendere: "

Nel voler sottolineare il numero di reti incassate dall'Albiceleste prima della sfida contro l'Inghilterra (6 gol subìti), Neville ha pronunciato una frase che ha infiammato i social: "Se non avessero Messi in attacco, quei due dovrebbero abbracciarlo ogni minuto di ogni giorno. Perché, a dire il vero, è lui che deve tirarli fuori da questo pasticcio dopo aver subito due gol contro l'Egitto, due contro Capo Verde, uno contro la Svizzera e uno contro l'Inghilterra".

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 27 MARZO: L'argentino Cristian Romero controlla il pallone durante l'amichevole internazionale tra Argentina e Mauritania allo stadio Alberto J. Armando, il 27 marzo 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Tuttavia, l'inglese ha voluto chiarire di non aver mai messo in dubbio il loro talento: "Ho anche detto che sono incredibili. Sono una forza della natura. Vinceranno ogni contrasto e hanno personalità spettacolari ", ha spiegato. Ciononostante, ha subito rincarato la dose: "Fanno errori. Tanti errori. Passano dal sublime al ridicolo". Nemmeno la straordinaria prestazione di Romero ai Mondiali ha cambiato la sua opinione: "Giocava in una squadra vicina alla retrocessione e subiva 65 gol. Penso di sapere di cosa parlo quando vedo un giocatore - continua Neville - Romero è un bravo difensore ma ancora inesperto", ha concluso. Si attende l'eventuale risposta del Cuti.