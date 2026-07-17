Dopo la risposta del difensore argentino è arrivata puntualmente la replica dell'ex calciatore. La sfida tra Tre Leoni e Albiceleste continua
Messi, lo hai fatto ancora! Esultanza liberatoria e finale conquistata
Sembra proprio che la sfida tra Argentina-Inghilterra non voglia proprio conoscere la parola fine. Se sul campo la sfida l'ha vinta l'Albiceleste sui social invece è ancora tutta da giocare. Protagonisti di questa "partita" sono ad oggi Gary Neville e Cristian Romero. Una "partita" comincia già prima del fischio di inizio quando l'ex difensore inglese aveva lanciato critiche nei confronti della difesa sudamericana. Prontamente è arrivata la replica del Cuti dopo la fine delle ostilità ma nelle ultime ore Neville si è fatto risentire.
Argentina-Inghilterra, Neville risponde a Romero: "Dovreste ringraziare Messi ogni minuto di ogni giorno"Terminata sul campo, la partita tra Argentina-Inghilterra si sposta sui social. Come accennato, a prendersi la scena è stato in primis Gary Neville che, prima del fischio di inizio della semifinale tra Albiceleste e Tre Leoni, aveva criticato la difesa sudamericana con parole roboanti: "Sono la migliore e peggiore coppia di centrali del mondo. Insieme regalano un gol a partita", aveva detto l'ex difensore del Manchester United. La replica di Romero non si è fatta attendere: "Spero di non essere così stupido quando mi ritirerò". Parole alle quali l'ex calciatore inglese ha deciso di rispondere.
"You're on about Messi!" 😡— The Overlap (@WeAreTheOverlap) July 16, 2026
An impossible job? Roy and Gary couldn't agree on how to stop Lionel Messi's magic... and where Thomas Tuchel got it wrong. 🇦🇷 pic.twitter.com/c28wQ5inXa
Nel voler sottolineare il numero di reti incassate dall'Albiceleste prima della sfida contro l'Inghilterra (6 gol subìti), Neville ha pronunciato una frase che ha infiammato i social: "Se non avessero Messi in attacco, quei due dovrebbero abbracciarlo ogni minuto di ogni giorno. Perché, a dire il vero, è lui che deve tirarli fuori da questo pasticcio dopo aver subito due gol contro l'Egitto, due contro Capo Verde, uno contro la Svizzera e uno contro l'Inghilterra".
Tuttavia, l'inglese ha voluto chiarire di non aver mai messo in dubbio il loro talento: "Ho anche detto che sono incredibili. Sono una forza della natura. Vinceranno ogni contrasto e hanno personalità spettacolari ", ha spiegato. Ciononostante, ha subito rincarato la dose: "Fanno errori. Tanti errori. Passano dal sublime al ridicolo". Nemmeno la straordinaria prestazione di Romero ai Mondiali ha cambiato la sua opinione: "Giocava in una squadra vicina alla retrocessione e subiva 65 gol. Penso di sapere di cosa parlo quando vedo un giocatore - continua Neville - Romero è un bravo difensore ma ancora inesperto", ha concluso. Si attende l'eventuale risposta del Cuti.
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