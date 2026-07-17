Nonostante manchino ancora due giorni alla finalissima del Mondiale 2026, la partita ha subìto suscitato le prime polemiche a causa dell'ultima trovata della FIFA. Per la prima volta nella storia della competizione anche i tifosi potranno prendere parte alla conferenza stampa che si terrà domani pomeriggio, ma per prendervi parte si dovrà pagare il biglietto. La sfida, come ricordiamo, vedrà protagoniste Spagna-Argentina.

Mondiale 2026, anche la conferenza stampa a pagamento: l'ultima decisione della FIFA

Introducing your referee for the @FIFAWorldCup 2026 Final....🥁



Congratulations, Slavko Vinčić! 👏 pic.twitter.com/OMLJ3oA31p — FIFA (@FIFAcom) July 17, 2026

Se questo è stato il Mondiale delle tante novità (squadre, tecnologia, pausa acqua e intervallo di 30 minuti) la FIFA ha ideato una nuova strategia per dare più "credibilità" a questo epiteto. Domani pomeriggio ci sarà la prima conferenza stampa a pagamento della storia del calcio. Domenica sera (21 ora italiana) si giocherà la finalissima trae domani pomeriggio, come da tradizione, ci sarà la conferenza della vigilia che vedrà protagonisti gli allenatori delle finaliste, rispettivamente Luise Lionel

All'evento, ed è qui la novità, potranno prendere parte anche i tifosi ma per questo bisognerà comprare il biglietto, il cui prezzo sarà di 70 euro per gli adulti e 20 per i bambini, ma nessuno di loro potrà fare domande. Si tratta di un nuovo tentativo di spettacolarizzare ogni momento e renderlo un'occasione di business, una concezione lontana dal mondo del calcio. L'idea, come era prevedibile, ha immediatamente suscitato grandi polemiche da parte dei tifosi, proprio a causa di questa idea di business che in questo mese e mezzo di Mondiale è veramente andata oltre ogni limite.

BRAUNSCHWEIG, GERMANIA - 27 MARZO: I palloni da gara adidas FIFA World Cup 26™ Trionda vengono mostrati prima della partita di qualificazione agli Europei Under-21 tra Germania U21 e Irlanda del Nord U21, presso l'Eintracht Stadion, il 27 marzo 2026 a Braunschweig, in Germania. (Foto di Stuart Franklin/Getty Images)

Dietro questo annuncio, inoltre, si nascondono altri esborsi. Come riporta la FIFA, i tifosi che vorranno farsi selfie o autografi con i propri idoli dovranno pagare un extra: un selfie con Rio Ferdinand richiede ben 150 euro, mentre per uno scatto insieme al portiere di Capo Verde, Vozinha, ne servono 100. Una trovata che, nonostante le polemiche, ha avuto grande successo come lo conferma il fatto che i pacchetti per fotografarsi con Kakà e con le stelle dell'NBA sono andati esauriti in poche ore.