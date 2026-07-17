Il Mondiale più americano di sempre avrà anche un'altra, ennesima, particolarità: i vincitori della finale riceveranno un anello celebrativo come nell'NBA.
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La vittoria del Mondiale 2026 non porterà soltanto la Coppa del Mondo e le medaglie d’oro, bensì la nazionale che conquisterà il titolo nella finale tra Spagna e Argentina riceverà anche un riconoscimento speciale: un anello celebrativo personalizzato. Una novità assoluta nella storia della competizione, idea nata dalla tradizione degli sport americani, in particolare dalla NBA, dove gli anelli sono da anni un simbolo delle grandi vittorie.
La FIFA ha deciso di introdurre questo elemento proprio nell’edizione ospitata da Stati Uniti, Messico e Canada, portando nel calcio una consuetudine molto diffusa negli sport professionistici d’oltreoceano.
Mondiale 2026: anello in regalo al vincitore come nell'NBA
Gli anelli saranno realizzati in edizione limitata e numerata, con una serie di dettagli dedicati al torneo di quest'estate. I giocatori della squadra campione riceveranno una versione personalizzata, creata su misura per celebrare il successo mondiale e rendere ogni pezzo unico. Quest'altro fatto rende questo il Mondiale più americano di sempre, dato che verrà consegnato dopo una finale che avrà un intervallo di mezz'ora per permettere a degli artisti di esibirsi rischiando di rovinare una partita che potrebbe essere leggendaria a favore di un pubblico che, da lunedì, tornerà a vedere altri sport.
Non si tratta quindi soltanto di un premio simbolico, ma di un oggetto destinato a rappresentare per sempre il trionfo di una generazione, dato che sul gioiello saranno presenti elementi legati alla Coppa del Mondo appena disputata e riferimenti alla nazionale vincitrice, trasformandolo in un ricordo esclusivo della conquista del titolo.
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La scelta della FIFA rappresenta un ulteriore passo verso la spettacolarizzazione dell’evento, soprattutto in un’edizione ospitata in Nord America, dove la cultura degli anelli celebrativi è profondamente radicata. In NBA, NFL e in altri grandi campionati statunitensi, infatti, il "Championship Ring" è diventato uno dei simboli più riconoscibili delle vittorie sportive.
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