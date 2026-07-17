Messi, lo hai fatto ancora! Esultanza liberatoria e finale conquistata

Non si placano le polemiche dopo la tesissima semifinale Mondiale tra Argentina e Inghilterra. Il battibecco fra Bellingham e Messi, diventato virale sui social, lo schiaffo del calciatore del Real Madrid a Barco, le continue scintille tra Paredes e Anderson hanno acceso una gara che, nel primo tempo, ha assunto le sembianze di un incontro di boxe. Ma, sotto la lente d'ingrandimento della FIFA è finito uno striscione sventolato da Lo Celso, che recitava: "Las Malvinas son Argentinas", rivendicando una guerra finita in modo tragico per gli argentini.

Tensioni politiche tra Argentina e Inghilterra

L'articolo 34.3 del regolamento redatto dalla FIFA vieta categoricamente ai calciatori e membri dello staff di mostrare slogan politici prima, durante o dopo una partita. Subito dopo il fischio finale dell'arbitro statunitense, tutti i calciatori argentini hanno festeggiato sotto lo spicchio dei tifosi albicelesti. Dagli spalti, gremiti di sostenitori sudamericani, è piombato in campo uno striscione inequivocabile che rivendicava la sovranità dell'sulle. Raccolto e portato in trionfo da, lo scatto ha fatto immediatamente il giro del mondo creando non poche tensioni da parte degli organi FIFA e del

BUENOS AIRES, ARGENTINA - SEPTEMBER 05: Giovani Lo Celso dell'Argentina saluta i tifosi durante la partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Argentina e Cile allo Stadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti il 5 settembre 2024 a Buenos Aires, Argentina. (Photo by Daniel Jayo/Getty Images)

Peter Kyle, Segretario degli Affari del Regno Unito, ha dichiarato: "Spero che la FIFA porti avanti la sua indagine a fondo". Ed Davey, leader dei Liberal Democratici, ha invitato i giocatori argentini che hanno partecipato alla celebrazione con lo striscione "a essere esclusi" dalla finale dei Mondiali contro la Spagna, in programma domenica 19 luglio alle 21:00. Il rappresentante britannico ha ricordato un esempio accaduto nel 2024, quando Morata e Rodri sono stati sospesi dalla UEFA per una partita per aver cantato "Gibilterra spagnola".

La bandera que mostró Lo Celso 🇦🇷pic.twitter.com/Sv2fbSs6UH — En Una Baldosa (@enunabaldosa) July 15, 2026

Minaccia Premier League

, ex Consigliere dell'ex Primo Ministro, ha invocato l'espulsione dei calciatori argentini che militano ine la perdita dei visti di lavoro. Nella rosa albiceleste figurano diversi giocatori sotto contratto da club inglesi come:. Ad ogni modo, le eventuali sanzioni non intaccheranno la finalissima del MetLife Stadium di New York.