Messi, lo hai fatto ancora! Esultanza liberatoria e finale conquistata

Vada come vada questa finale, il Mondiale ha già un vincitore: Lionel Messi. Non stiamo parlando ovviamente della Coppa del Mondo, ma del titolo di Pallone d'Oro del Mondiale 2026, da non confondere con la Scarpa d'Oro o con il Ballon d'Or. Si tratta, infatti, del premio che viene assegnato al migliore giocatore della competizione e, come riportano alcuni rumors, il numero 10 argentino sarebbe già stato scelto come vincitore dell'omonimo premio. Indipendentemente dal risultato finale della partita di questa sera.

Mondiale 2026, Messi avrebbe già vinto il Pallone d'Oro dei Mondiali: la situazione

🚨💣 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: The FIFA technical committee met up on Friday to discuss the awards handed out after the World Cup final.



It has already been decided: Leo Messi has won the Golden Ball award, regardless of what happens in the final. pic.twitter.com/rkQhGBXVyL — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 19, 2026

Tra poche ore prenderà il via la finalissima del. A contendersi il trofeo saranno. Tra certezze e pronostico sarà difficile dire chi alzerà la Coppa del Mondo nel cielo di New York ma da quello che si dice una cosa è invece certa. Si tratta dell'assegnazione del Premio individuale riservato al miglior calciatore della Coppa: il Pallone d'Oro dei Mondiali. Come riportano alcune voci di corridoio, laavrebbe già deciso a chi dare il premio di maggior peso, ovvero Lionel Messi

In numero 10 dell'Albiceleste scenderà in campo nella partita di questa sera con tutta l'intenzione di portare a casa il suo secondo mondiale consecutivo ma nel frattempo, secondo quanto rivelato da The Touchline, sarebbe già sicuro di essersi portato a casa il ‘Golden Ball'. Come infatti su un post su X: "Il comitato tecnico della FIFA si è riunito venerdì per discutere dei premi assegnati dopo la finale della Coppa del Mondo. È già stato deciso: Leo Messi ha vinto il premio del Pallone d'Oro, indipendentemente da ciò che accadrà in finale".

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 15 OTTOBRE: Lautaro Martinez dell'Argentina festeggia con il compagno di squadra Lionel Messi dopo aver segnato il secondo gol della squadra durante la partita di qualificazione sudamericana ai Mondiali FIFA 2026 tra Argentina e Bolivia allo Stadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti il ​​15 ottobre 2024 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Se così dovesse essere allora il nativo di Rosario avrà battuto la concorrenza di Rodri. Il centrocampista del Manchester City, in campo tra le fila delle Furie Rosse, è stato il vero protagonista della squadra di Luis de La Fuente, dominando nel recupero palla, nella distribuzione e nella copertura, con una masterclass di sapienza tattica nella semifinale vinta sulla Francia. Per l'attuale attaccante dell'Inter Miami, dunque, sarà il terzo Golden Ball in carriera dopo quelli del 2014 e del 2022.