Messi, lo hai fatto ancora! Esultanza liberatoria e finale conquistata

Lele Adani non ha mai nascosto il suo approccio passionale al calcio, fatto di analisi tecniche ma soprattutto di grande coinvolgimento emotivo, soprattutto quando a giocare c'è l'Argentina di Leo Messi. Un modo di raccontare le partite che negli anni ha raccolto consensi ma anche tantissime critiche, senza però spingerlo a modificare il proprio punto di vista o il modo di fare. Per lui la competenza passa dalla capacità di riconoscere il talento e raccontare ciò che vede in campo, anche quando le sue valutazioni dividono il pubblico.

Le parole di Adani

Adani, intervistato ai microfoni del Corriere , ha ribadito la sua ammirazione per il fuoriclasse argentino, considerato un talento fuori dal comune capace di regalare emozioni uniche agli appassionati: "e secondo me contro l’Inghilterra ha fattocon la Nazionale: non ho esagerato, anzi non sono arrivato dove Leo avrebbe meritato arrivassi".

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 4 SETTEMBRE: Lionel Messi dell'Argentina esulta dopo aver segnato il terzo gol della squadra durante la partita di qualificazione sudamericana alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Argentina e Venezuela all'Estadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti il 4 settembre 2025 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Successivamente ha parlato della spontaneità nelle sue telecronache: "Tutto quello che ho detto in telecronaca mi è venuto spontaneamente, perché io penso al destino, al fatto che a volte ci sono dei segni molto più grandi, e se li vedo mi commuovo: il rapporto tra le parole e la forza emotiva di quello che stiamo vivendo credo sia perfettamente bilanciato".

Ha poi parlato del suo modo di fare, che può non piacere a molti ma che non cambierà: "Credo che sia giusto che non piaccia a tutti. Però come si fa a non farsi trasportare da tutto questo? Penso sia impossibile raccontarlo in modo diverso. Quando metto le cuffie allo stadio e prendo il microfono, so chi l’ha portato prima di me. Ma proprio per questo la profondità del racconto e dell’analisi deve essere totale. Anticipare di un anno l’esplosione della Norvegia, capace di far fuori il Brasile palleggiandogli in faccia, non è forse un servizio pubblico completo? Ma fa comodo parlare solo del resto".

Ha poi parlato delle nuove generazioni, confrontate con le vecchie: "Vedo che i giovani hanno passione. E se tu non te li meriti, i giovani non ti seguono. I bambini guardano Yamal e Messi e non sono tristi. Secondo me tra gli appassionati adulti invece c’è frustrazione, perché una volta eravamo noi a giocarci le finali dei Mondiali".

Infine ha parlato dell'ultima di Messi, che verrà commentata proprio da lui: "L’ultima di Messi? Un privilegio. Sarò emozionato, lucido, eternamente grato. Qui a New York 10 anni fa, Leo diede addio alla Nazionale, lo chiamavano Pecho Frio, lo consideravano catalano. E oggi siamo qui: mi fermo, se no mi commuovo. Dico solo che, andato via Diego, Leo ha cominciato a vincere: uno è la continuazione dell’altro".