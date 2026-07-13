Il Southampton ha proposto allo stagista dello Spygate un contratto a tempo indeterminato: una scelta in totale controtendenza con la vicenda
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Il Southampton ha preso una decisione sorprendente in seguito allo scandalo "Spygate" che ha colpito la squadra: il club ha deciso di offrire un contratto a tempo indeterminato a Will Salt, lo stagista di ventitré anni al centro della controversia.
La decisione del SouthamptonLa vicenda è uscita nel mese di maggio, quando il giovane stagista è stato sorpreso e fotografato mentre filmava segretamente una sessione di allenamento del Middlesbrough poco prima della partita di andata dei play-off di Championship. Dopo la scoperta, la società ha provato a cancellare da internet tutte le immagini che ritraevano lo stagista, ma senza successo.
Le sanzioni inflitte dalla EFL hanno portato alla luce la reale dimensione delle operazioni di spionaggio. Le indagini hanno rivelato episodi identici accaduti anche all'inizio della stagione: prima della partita contro l'Oxford United, a dicembre, e prima della sfida contro l'Ipswich Town, ad aprile. Sono emersi inoltre dei messaggi WhatsApp che dimostrano come Tonda Eckert, allenatore del Southampton, avesse incoraggiato i membri più giovani del suo staff a spiare gli avversari.
Uno dei giovani incaricati aveva già espresso forte preoccupazione prima dell'incontro con l'Oxford e, successivamente, prima della gara contro l'Ipswich. Un messaggio inviato da uno dei ragazzi ai colleghi spiega chiaramente la pressione subita sul posto di lavoro: "Non avevo davvero scelta e non mi è stata data l'opportunità di dire di no. Ero uno stagista e facevo quello che mi veniva detto".
Penalità e conseguenze dello SpygateIl Southampton ha subito la squalifica dai play-off di Championship e ha ricevuto una penalità di quattro punti, che verrà applicata a partire dall'inizio del campionato 2026/27. Il club ha presentato un ricorso formale, ma la EFL lo ha respinto. Nel frattempo, la FA ha aperto una sua indagine indipendente per stabilire se formulare ulteriori accuse contro la società.
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