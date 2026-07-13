Il Southampton ha preso una decisione sorprendente in seguito allo scandalo "Spygate" che ha colpito la squadra: il club ha deciso di offrire un contratto a tempo indeterminato a Will Salt, lo stagista di ventitré anni al centro della controversia.

La decisione del Southampton

La vicenda è uscita nel mese di maggio, quando il giovane stagista è stato sorpreso e fotografato mentre filmava segretamente una sessione di allenamento delpoco prima della partita di andata dei. Dopo la scoperta, la società ha provato a cancellare da internet tutte le immagini che ritraevano lo stagista, ma senza successo.

Le sanzioni inflitte dalla EFL hanno portato alla luce la reale dimensione delle operazioni di spionaggio. Le indagini hanno rivelato episodi identici accaduti anche all'inizio della stagione: prima della partita contro l'Oxford United, a dicembre, e prima della sfida contro l'Ipswich Town, ad aprile. Sono emersi inoltre dei messaggi WhatsApp che dimostrano come Tonda Eckert, allenatore del Southampton, avesse incoraggiato i membri più giovani del suo staff a spiare gli avversari.

SOUTHAMPTON, INGHILTERRA - 24 NOVEMBRE: Vista generale dell'interno dello stadio, che mostra il logo del Southampton prima della partita di Premier League tra Southampton FC e Liverpool FC al St Mary's Stadium il 24 novembre 2024 a Southampton, Inghilterra. (Foto di Michael Steele/Getty Images)

Uno dei giovani incaricati aveva già espresso forte preoccupazione prima dell'incontro con l'Oxford e, successivamente, prima della gara contro l'Ipswich. Un messaggio inviato da uno dei ragazzi ai colleghi spiega chiaramente la pressione subita sul posto di lavoro: "Non avevo davvero scelta e non mi è stata data l'opportunità di dire di no. Ero uno stagista e facevo quello che mi veniva detto".

Penalità e conseguenze dello Spygate

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Il Southampton ha subito ladai play-off di Championship e ha ricevuto una, che verrà applicata a partire dall'inizio del campionatoIl club ha presentato un ricorso formale, ma la EFL lo ha respinto. Nel frattempo, la FA ha aperto una sua indagine indipendente per stabilire se formulare ulteriori accuse contro la società.Nonostante lo scandalo, la posizione dell'allenatore è rimasta salda.è stato assunto a dicembre e ha un contratto valido fino alla prossima estate. La decisione di promuovere lo stagista è arrivata dopo che il proprietario del club,, ha difeso pubblicamente il suo manager. Lo scorso giugno, parlando ai microfoni di BBC Sport, Solak ha dichiarato che non avrebbe licenziato il tecnico perché "". Ha poi precisato la sua posizione aggiungendo: "Lo sosterrei pienamente, perché penso che sia un allenatore di grande talento."