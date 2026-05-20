Lo scandalo è scoppiato poco prima della semifinale d'andata dei play-off della seconda divisione inglese. Una foto diventata virale sul web ha mostrato un analista del Southampton nascosto dietro un albero nei pressi del centro sportivo del Middlesbrough mentre filmava di nascosto l'allenamento tattico a porte chiuse degli avversari. Nonostante il Southampton avesse poi conquistato l'accesso alla finale sul campo vincendo la sfida con il risultato di 2-1, la English Football League ha aperto un'indagine lampo sanzionando il club in modo durissimo con la squalifica immediata dal torneo riammettendo il Middlesbrough alla finale dei play-off di Championship.

Il Middlesbrough ha lanciato l'allarme per la prima volta dopo aver affermato che un membro dello staff del Southampton era stato avvistato fuori dal loro centro di allenamento prima della partita dei play-off e l'individuo è stato successivamente identificato col nome di William Salt.

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Caso Spygate, i giocatori del Sotuhampton ora vogliono denunciare il proprio club

I giocatori del Southampton sono furiosi e stanno valutando una causa legale collettiva contro la propria dirigenza a causa deisubiti dopo l'esclusione dai play-off. I calciatori sono rimasti del tutto all'oscuro delle attività illecite portate avanti dallo staff societario e hanno appreso della squalifica direttamente dai media, realizzando di aver perso l'opportunità di giocarsi la qualificazione in Premier League per un comportamento scorretto della propria società.

SOUTHAMPTON, INGHILTERRA - 12 MAGGIO: I tifosi del Southampton vengono ritratti mentre vengono accesi dei fumogeni prima della partita di ritorno della semifinale dei play-off di Sky Bet Championship tra Southampton e Middlesbrough al St Mary's Stadium il 12 maggio 2026 a Southampton, Inghilterra. (Foto di Warren Little/Getty Images)

Come riportato da SunSport l'allenatore del Southampton, Tonda Eckert, rischia una squalifica fino a 18 mesi se ritenuto colpevole nello scandalo di spionaggio, che coinvolge l'ammissione del club di aver preso di mira tre squadre rivali della Championship. Infatti questo non sarebbe un caso isolato, bensì sarebbe accaduto ben 3 volte durante quest'ultima stagione: una volta con l'Oxford United a dicembre, con l'Ispwich Town ad aprile e l'ultima con il Middlesbrough.

La dirigenza del club difende la propria posizione sostenendo che l'esclusione sia una sanzione del tutto sproporzionata rispetto alla gravità del reato commesso. Allo stato attuale delle cose, tuttavia, il verdetto resta confermato, con i Saints ufficialmente esclusi dalla finale valida per la Premier League e condannati a iniziare la prossima stagione di Championship con una penalizzazione di 4 punti in classifica.