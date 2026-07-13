Oscar ha rappresentato uno dei talenti più accecanti della seconda decade degli anni 2000. Purtroppo, la sua carriera si è interrotta troppo presto. Dopo essere sparito quasi subito dai radar del calcio europeo, il trequartista brasiliano si è ritirato nel 2025 in seguito a un arresto cardiaco. Adesso, a 34 anni, l'ex giocatore si gode una vera e propria pensione di lusso e vive senza pensieri grazie agli otto anni trascorsi nel campionato cinese. Oscar scelse di lasciare il Chelsea nel gennaio 2017 perché Antonio Conte lo utilizzava solamente come panchinaro di lusso. Tra le tante offerte recapitate al brasiliano, quella asiatica cambiò tutto. Inizialmente l'ex giocatore blues tentennava, ma la moglie lo convinse ad accettare per sistemare la famiglia, ricordandogli i rischi del mestiere: "Potresti romperti una gamba giocando per il Chelsea domani. Siamo del Brasile, abbiamo una grande famiglia... così ho accettato".

Le cifre shock e il conto in banca intatto

Lomise sul piattoirrifiutabile sia per il club inglese che per il giocatore. A gennaio 2017 la società cinese acquistò il brasiliano per circadi euro, garantendo aun ricchissimo contratto da circadi euro netti a stagione. Durante una recente chiacchierata neldell'ex compagno, l'ex trequartista ha ammesso lo shock vissuto al momento della firma: "Quando la Cina mi ha fatto un'offerta e ho visto lo stipendio, non ho dormito per due giorni". Proprio in questa occasione,ha sganciato unaclamorosa sulla gestione di quelenorme, lasciando lo stessosenza parole: "Ho messo tutto il mio stipendio in un conto separato e non l'ho mai toccato nemmeno una volta. La mia famiglia e io vivevamo grazie ai bonus delle partite perché erano già molto alti".

SHANGHAI, CINA - 20 FEBBRAIO: Oscar (n. 8) dello Shanghai SIPG festeggia un gol durante la partita del Gruppo F della AFC Champions League 2018 tra Shanghai SIPG e Melbourne Victory, disputata allo Shanghai Stadium il 20 febbraio 2018 a Shanghai, Cina. (Foto di VCG/Getty Images)

Il rinnovo strategico e l'assenza di rimpianti

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asiatica si rivelò un vero e proprio colpo maestro dal punto di vista. Nel 2019 arrivò anche ilcontrattuale fino al, firmato strategicamente poco prima dell'introduzione delimposto dal governo cinese. Grazie acontinuò a percepire il suo ingaggio vecchio stile aggirando le nuoveeconomiche. In otto stagioniha incassato circadi euro soltanto dibase, senza considerare ilegati alle vittorie che hanno fatto lievitare gli introiti fino aPur essendo finito fuori dai radar del grande calcio europeo, il brasiliano ha ribadito con forza di non essersi maidella decisione presa. "Non è stato solo per i soldi. Era un'offerta che mi permetteva di sistemare la mia famiglia per sempre. Nel calcio non sai mai cosa succede...", ha confessato con estrema onestà. Il suo bilancio finale con lovantae ben tre campionati cinesi.