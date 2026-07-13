Il ct della Spagna Luis De la Fuente suona la carica e avverte gli avversari in vista della semifinale del Mondiale contro la Francia. E lo ha fatto dichiarando che il miglior Yamal deve ancora farsi vedere.

🚨🇪🇸Luis de la Fuente: "Non abbiamo ancora visto una partita dal vero Lamine Yamal in questo Mondiale. Lo lascio qui così."



"So che è molto motivato. Sono sicuro che lascerà il segno in questo Mondiale."#LamineYamal #Spagna pic.twitter.com/khqaLvwDm4 — MINUTO 90 | 𝐌 (@Minuto90IT) July 13, 2026

De la Fuente parla di Yamal: "Deve ancora far vedere il meglio di sè"

Una delle, gara dal grande fascino e che genera tanta attesa. Ad accendere la sfida, ad alzare i toni, a mettere in guardia gli uomini dici ha pensato il tecnico della Roja. Lo ha fatto parlando in una intervista a Cadena Ser. De la Fuente comincia dichiarando che sarà una partita più che aperta: "Arrivare in semifinale di un Mondiale è un qualcosa di difficilissimo e molto duro. Tutte le rivali sono grandi squadre, ma anche noi siamo molto forti. Il passaggio alla finale è apertissimo". Un pensiero lo ha avuto anche per i Blues: "Si tratta di una delle candidate al titolo, sono molto migliorati, e questa partita non avrà nulla a che vedere con il passato".

LA CORUNA, SPAGNA - 4 GIUGNO: Lamine Yamal della Spagna osserva prima dell'amichevole internazionale tra Spagna e Iraq allo stadio Riazor il 4 giugno 2026 a La Coruña, Spagna. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

Subito dopo si parla del grande talento della Spagna, il giovane Lamine Yamal. Reduce da un infortunio, che ha recuperato in tempo per scendere in campo nel torneo, secondo il ct non ha ancora dato il massimo: "La sua miglior partita in questo Mondiale deve ancora arrivare. Yamal è tremendamente motivato, ha molta voglia e dobbiamo solo frenare un poco la sua ansia. Sta continuando a vivere il suo naturale processo di crescita e di maturazione". Elogi, poi, sono arrivati anche altri grandi protagonisti della nazionale spagnola, in primis il capitano Rodri: "Un giocatore molto importante, un vero e proprio punto di riferimento per tutta la squadra e il migliore al mondo nel suo ruolo". Infine, le parole sugli infortunati Nico Williams e Victor Munoz. De la Fuente ha detto che "sono in perfette condizioni" lasciando intendere che potrebbero trovare spazio e scendere in campo.