Enock e Mario Balotelli si sfidano a salto in alto e il risultato è da ridere

L'Al-Ittifaq, club di Dubai fondato nel 2020, ha attuato un processo di restyling del proprio logo. Ne è venuto fuori uno stemma molto simile a quello del ChievoVerona. Tuttavia, non si tratta di una scopiazzatura o di una gaffe, bensì di un rapporto di collaborazione e di una visione sportiva condivisa fra il club veneto e quello degli Emirati Arabi.

La sinergia Italia-EAU

Come si legge dal comunicato del: "Al-Ittifaq Football Club presenta ufficialmente il nuovo logo, che richiama nelle forme e nei colori quello dell’AC ChievoVerona e identifica una nuova fase del percorso di sviluppo del Club.

Il passaggio dal precedente marchio circolare allo stemma giallo-nero a scudo, rafforza la riconoscibilità di Al-Ittifaq FC, valorizzandone al tempo stesso la storia e l’identità. Al centro dello stemma rimane il falco, simbolo profondamente legato alla cultura e alla tradizione degli Emirati Arabi Uniti, reinterpretato come emblema di forza, determinazione e senso di appartenenza. Il giallo e il blu richiamano invece il legame con AC ChievoVerona, rendendo immediatamente riconoscibile la collaborazione tra i due Club e la comune visione sportiva".

"La nuova identità accompagna un percorso di crescita che coinvolge la formazione dei giovani, l’organizzazione sportiva, lo sviluppo delle infrastrutture e il consolidamento degli staff tecnici. La collaborazione tra Al-Ittifaq FC e AC ChievoVerona si inserisce nel progetto calcistico sviluppato da Laterza Sport, la divisione sportiva di Laterza Group, nata con l’obiettivo di creare un ecosistema internazionale capace di favorire lo scambio di competenze, metodologie e opportunità tra Italia ed Emirati Arabi Uniti. I trasferimenti di calciatori come Daniele Baselli e Douglas Costa rappresentano le prime testimonianze concrete di questa sinergia, destinata a svilupparsi anche attraverso i settori giovanili, la formazione degli allenatori e la crescita delle strutture sportive".

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Le parole di Laterza

Pietro Laterza, Presidente di Laterza Group e fondatore di Tre Elle Group, ha dichiarato: "Questo nuovo logo rappresenta molto più di un cambiamento di immagine: è il simbolo di una visione condivisa e di un progetto internazionale che guarda al futuro. Attraverso Laterza Sport vogliamo costruire un ecosistema calcistico internazionale nel quale i nostri club possano crescere insieme, condividendo competenze sportive, manageriali e organizzative. Crediamo in un calcio capace di formare persone prima ancora che calciatori, creando opportunità concrete per i giovani e rafforzando il dialogo tra Italia ed Emirati Arabi Uniti. Attraverso AC ChievoVerona e Al-Ittifaq FC, Laterza Sport promuove un network calcistico internazionale orientato alla valorizzazione dei talenti, allo scambio di competenze tecniche e manageriali e alla costruzione di nuove opportunità sportive tra Europa e Medio Oriente".