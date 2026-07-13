Il prezzo dei biglietti per la semifinale del Mondiale tra Francia e Spagna è sceso dopo l'eliminazione degli USA: ecco i dettagli
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La tanto attesa semifinale tra Francia e Spagna è ormai alle porte. L'aspetto che sta destando maggiore attenzione nelle ultime ore non riguarda esclusivamente il campo, ma i prezzi dei biglietti per il match. Si è infatti registrato un drastico calo: nello specifico, il prezzo dei biglietti per assistere al match è diminuito di circa il 60% rispetto ai giorni precedenti.
L'eliminazione degli USA ha avuto un impatto?Per comprendere a fondo le ragioni di questo cambiamento, è necessario analizzare gli ultimi risultati . Prima che gli Stati Uniti venissero eliminati dal torneo, il mercato dei biglietti era letteralmente impazzito. Secondo quanto spiegato dal giornale americano Dallas Morning News, l'incontenibile entusiasmo dei tifosi a stelle e strisce aveva spinto i prezzi a schizzare alle stelle. In quella fase, la soglia minima per assicurarsi un posto allo stadio aveva toccato i 4.000 dollari. Tutto ciò era la diretta conseguenza del sogno dei sostenitori americani, che speravano di poter assistere a una storica semifinale.
Il mercato secondario e l'AT&T StadiumA seguito dell'eliminazione della selezione di Pochettino, si è verificato l'inevitabile sgonfiamento dei prezzi. Nonostante questo evidente calo delle quotazioni, la situazione sul mercato secondario resti complessa. L'esborso economico richiesto per assistere all'evento rimane infatti elevatissimo per i vari settori dell'imponente AT&T Stadium di Arlington. Attualmente, il ticket considerato più economico supera i 1.600 dollari. Analizzando le tariffe per le varie tribune, si nota come i prezzi oscillino tra i 3.000 e i 7.000 dollari.
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