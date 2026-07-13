Norvegia, il principe Haakon parla ai Løvene: "Sarete dispiaciuti, ma tutti noi siamo orgogliosi di voi"

La tanto attesa semifinale tra Francia e Spagna è ormai alle porte. L'aspetto che sta destando maggiore attenzione nelle ultime ore non riguarda esclusivamente il campo, ma i prezzi dei biglietti per il match. Si è infatti registrato un drastico calo: nello specifico, il prezzo dei biglietti per assistere al match è diminuito di circa il 60% rispetto ai giorni precedenti.

L'eliminazione degli USA ha avuto un impatto?

Per comprendere a fondo le ragioni di questo cambiamento, è necessario analizzare gli ultimi risultati . Prima che gli Stati Uniti venissero eliminati dal torneo, il mercato dei biglietti era letteralmente impazzito. Secondo quanto spiegato dal giornale americano Dallas Morning News, l'incontenibile entusiasmo dei tifosi a stelle e strisce aveva spinto i prezzi a schizzare alle stelle. In quella fase, la soglia minima per assicurarsi un posto allo stadio aveva toccato i. Tutto ciò era la diretta conseguenza del sogno dei sostenitori americani, che speravano di poter assistere a una storica semifinale.

DOHA, QATAR - 29 NOVEMBRE: (Da sinistra a destra) Antonee Robinson, Tim Ream e Kellyn Acosta degli Stati Uniti festeggiano dopo la vittoria per 1-0 durante la partita del Gruppo B della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Iran e Stati Uniti allo stadio Al Thumama il 29 novembre 2022 a Doha, Qatar. (Foto di Stuart Franklin/Getty Images)

Il mercato secondario e l'AT&T Stadium

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A seguito dell'eliminazione della selezione di Pochettino, si è verificato l'inevitabile sgonfiamento dei prezzi. Nonostante questo evidente calo delle quotazioni, la situazione sul mercato secondario resti complessa. L'esborso economico richiesto per assistere all'evento rimane infatti elevatissimo per i vari settori dell'imponente. Attualmente, il ticket considerato più economico supera i. Analizzando le tariffe per le varie tribune, si nota come i prezzi oscillino tra ie iPer chi invece desidera un'esperienza ravvicinata, i biglietti per i posti più vicini al terreno di gioco arrivano a costare oltre

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