Samuele Dello Monaco 13 febbraio 2026 (modifica il 13 febbraio 2026 | 19:32)

L'attesa è finalmente terminata per gli appassionati di calcio virtuale: la eSerie A Goleador 2026 scalda i motori e si prepara al calcio d'inizio. A partire dal 17 febbraio 2026, i migliori talenti del panorama eSports si sfideranno sui campi digitali di EA SPORTS FC 26 in una competizione che promette di essere la più spettacolare e combattuta di sempre. Con un format rinnovato e un roster di giocatori che mescola campioni affermati, prodigi internazionali e talenti nostrani, la caccia al titolo di Campione d'Italia virtuale è ufficialmente aperta.

Una corsa serrata verso le Finals della eSerie A — La struttura del torneo è stata disegnata per garantire spettacolo fin dalle prime battute. La competizione si articola in una fase a gironi che terrà banco da metà febbraio fino ai primi giorni di aprile. Le squadre partecipanti sono state suddivise in quattro gruppi da quattro team ciascuno. La posta in palio è altissima già in questa prima fase: solo la prima classificata di ogni girone staccherà il pass diretto per i quarti di finale, saltando i turni preliminari e garantendosi un vantaggio strategico fondamentale. Le fasi finali, il momento culminante della stagione, si disputeranno poi dal vivo nel mese di aprile, in un evento che si preannuncia ricco di emozioni.

Girone A: L'equilibrio regna sovrano — Il torneo si apre con il Girone A, dove troviamo l'Udinese Esports rappresentata da Antonini, il Parma Esports con Carburatore76, l'Hellas Verona con HHezers e il Napoli Esports che schiera un veterano del circuito come Dani Pitbull. Quest'ultimo, già noto per le sue vittorie passate e per il suo stile di gioco aggressivo, è sicuramente uno degli osservati speciali.

Girone B: Il gruppo più difficile — Tutti gli occhi saranno puntati sul Girone B, che si candida a essere il più spettacolare e difficile dell'intero torneo. Qui il livello si alza drasticamente grazie a una forte componente internazionale. Il Como Esports cala l'asso schierando il danese Vejrgang, considerato da anni uno dei "wonderkid" più forti al mondo.

A sfidarlo ci sarà la Juventus con lo svedese Ollelito, un altro top player di caratura europea. A completare il quadro troviamo il Torino Esports con Smalk e il Lecce Esports che si affida a Caccia, storico player della eNazionale italiana, chiamato all'ardua impresa di difendere i colori azzurri in un girone di ferro.

Girone C: La sfida del campione — Nel Girone C si accendono i riflettori su Samugamer, campione in carica della eSerie A 2025 con il Torino, che quest'anno difenderà i colori del Sassuolo Esports. La sua presenza rende i neroverdi automaticamente favoriti, ma non mancheranno le insidie: il Bologna Esports schiera DaniHulk, la Fiorentina si affida a Hortense e la Roma Esports punta su Luconegua. Sarà interessante vedere se il campione in carica riuscirà a confermarsi con una nuova maglia.

Girone D: Outsider e sorprese — A chiudere il programma della fase a gironi sarà il Gruppo D. Il Pisa Esports scende in campo con Kekkova, il Genoa con Anonymus, il Cagliari con Ferraro e la Cremonese con Wruist. Sulla carta potrebbe sembrare il girone meno "glamour" rispetto al B, ma la storia degli eSports insegna che è proprio da questi gruppi che spesso emergono le sorprese più incredibili del torneo.

Con circa sei settimane di fuoco previste per la fase a gironi, ogni match avrà un peso specifico enorme. La decisione di far qualificare direttamente solo la prima di ogni gruppo costringerà i player a non fare calcoli e a puntare sempre alla vittoria. L'appuntamento per tutti gli appassionati è fissato al 17 febbraio: che vinca il migliore.