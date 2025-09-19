In occasione degli Affiliate Leaders Awards 2025 presso la prestigiosa MEO Arena di Lisbona, la nostra Editorial Strategist Anna Maria Baccaro, è stata premiata come “Affiliate Content Manager of the Year”.

Redazione Derby Derby Derby 19 settembre - 13:11

Lisbona, 19 settembre 2025 – Hub Affiliations si conferma protagonista assoluta nel panorama internazionale dell’affiliate marketing. In occasione degli Affiliate Leaders Awards 2025, svoltisi dal 16 al 18 settembre presso la prestigiosa MEO Arena di Lisbona, la nostra Editorial Strategist, Anna Maria Baccaro, è stata premiata come “Affiliate Content Manager of the Year”.

Un riconoscimento che valorizza la sua capacità di guidare strategie editoriali innovative, creative e orientate al risultato, che hanno contribuito in maniera decisiva alla crescita e al posizionamento di Hub Affiliations come punto di riferimento nel settore.

Affiliate Leaders Awards 2025, un punto di riferimento per il settore — Gli Affiliate Leaders Awards, organizzati da SBC Events, rappresentano uno dei momenti più prestigiosi a livello mondiale per l’industria dell’affiliazione, dell’iGaming e del performance marketing. La manifestazione, che quest’anno ha visto la partecipazione di oltre 600 leader e professionisti, celebra l’eccellenza attraverso 24 categorie che premiano non solo le aziende più innovative, ma anche i talenti individuali che fanno la differenza con il loro lavoro quotidiano.

Ricevere un premio in questa cornice significa essere riconosciuti come punto di riferimento a livello internazionale: una testimonianza di qualità, professionalità e visione che conferma Hub Affiliations tra i leader indiscussi del settore.

Ne è convinta anche la nostra Anna Maria Baccaro che, a margine dell’evento, ha dichiarato: “Questo premio rappresenta un momento speciale della mia carriera. Ogni progetto editoriale che porto avanti nasce dalla collaborazione e dal confronto costante con un team straordinario. Sono convinta che la forza dei contenuti non risieda solo nella creatività, ma anche nella capacità di creare valore per gli utenti, per gli affiliati e per i nostri partner commerciali. Dedico questo riconoscimento a tutta la famiglia Hub Affiliations: senza la loro fiducia e passione, nulla di tutto questo sarebbe stato possibile”.

Questo successo non sarebbe stato possibile senza il supporto dei nostri partner principali, Gruppo Lottomatica e Bet365, la cui collaborazione e fiducia rappresentano un elemento chiave nel nostro percorso di crescita e nella creazione di valore per utenti e affiliati.

I successi di Hub Affiliations — La vittoria agli Affiliate Leaders Awards si aggiunge a una serie di traguardi che Hub Affiliations ha conquistato nel corso del tempo, a conferma di una crescita continua e di una leadership sempre più solida nel panorama europeo. Tra i principali riconoscimenti:

Rising Star – iGB Affiliate Awards 2025

Best Affiliate Sportsbook– Sigma Africa Awards 2025

Finalista nella categoria Best Sports Affiliate – Sigma Americas Awards 2025

Affiliato Scommesse Sportive – Egr Italy Awards 2024

Affiliato dell’anno – Egr Italy Awards 2024

Questi premi riflettono la strategia vincente di Hub Affiliations, basata su tre pilastri fondamentali: innovazione tecnologica, centralità del contenuto e trasparenza nei rapporti con affiliati e partner. Il percorso di crescita è ulteriormente rafforzato dalle partnership strategiche che Hub Affiliations sta portando avanti: tra queste, l’acquisizione della quota di maggioranza della piattaforma internazionale Sporticos, un accordo multimilionario che ridefinisce i confini dell’affiliate marketing, e l’aumento della partecipazione in Nyce International, salita al 12,79%, a conferma di una visione proiettata verso consolidamento ed espansione

Gli altri vincitori a Lisbona — La serata di Lisbona ha visto sul palco non solo Hub Affiliations, ma anche altre realtà di eccellenza del settore. Puoi trovare l’elenco completo dei vincitori degli Affiliate Leaders Awards 2025 al seguente link: https://sbcevents.com/affiliate-leaders-awards/#winners