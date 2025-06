In occasione della seconda edizione dell’evento beneficoLa Notte dei Leoni, andato in scena allo stadio Benito Stirpe in sostegno di ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo), la redazione di DerbyDerbyDerby era presente con l’inviato Michele Bellame, che ha raccolto in esclusiva le parole di Guglielmo Stendardo, ex difensore di Lazio, Juventus e Atalanta. Tanti i temi toccati: dallo scudetto del Napoli, alla stagione delle big, fino alla situazione legata alla panchina della Lazio.