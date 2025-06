"E' molto importante per noi giocatori essere socievoli e fare divertire", ha dichiarato l'ex-bomber della Sampdoria ai microfoni di DerbyDerbyDerby

Mattia Celio Redattore 10 giugno 2025

Michele Bellame

Venerdì 6 giugno si è tenuto allo Stadio Pino Zaccheria di Foggia l'evento di solidarietà CUR in Campo. Si tratta di una giornata all'insegna del divertimento e aggregazione che permette agli appassionati di pallone di calciare il rettangolo verde insieme alle vecchie glorie di questo sport. Tra i calciatori che vi hanno preso parte c'era Fabio Quagliarella, l'attaccante ex Napoli, Torino e Juventus.

Quagliarella, presente a CUR in Campo: "Percepire l'affetto della gente fa sempre piacere" — Nel segno della solidarietà e per donare forti emozioni alle migliaia di tifosi giunti allo stadio Zaccheria. Venerdì 6 giugno si è tenuta la terza edizione di CUR in campo, un match-spettacolo ricco di nostalgia, l’occasione per alcuni di realizzare un sogno, quello di giocare al fianco dei propri idoli. Evento il cui ricavato viene devoluto in beneficenza alla Caritas della Diocesi Foggia-Bovino. Una serata all'insegna del divertimento e della spensieratezza preceduto da un momento commemorativo per Gaetano, Samuel, Michele e Samuele, i quattro giovani tifosi foggiani scomparsi nella tragica notte del 13 ottobre scorso ma rimasti nel cuore di tutti.

Tra i calciatori che hanno preso parte a questo evento, ben 8 alla fine, c'era Fabio Quagliarella. L'ex bomber è "tornato" a calcare il terreno dello Zaccheria dopo più di 20 anni, ovvero da quella partita contro i rossoneri in cui realizzò la rete della vittoria con la maglia del Chieti. Una rete che però i tifosi locali hanno "perdonato": "E' bello interagire con i giocatori - ha dichiarato ai microfoni di Derbyderbyderby.it - poi giustamente durante la partita si salutano i tifosi. E' importante per noi essere socievoli e farli divertire perché alla fine questa serata è per loro".

Quagliarella durante la sua carriera ha cambiato maglia diverse volte: dal Torino all'Ascoli, dall'Udinese alla Sampdoria, dalla Juventus al Napoli. Tante maglie indossate ma in qualsiasi squadra ha sempre lasciato un grande ricordo, non solo come calciatore ma anche come persona: "Percepire l'affetto della gente fa sempre piacere soprattutto quando smetti perché non sai mai quale ricordo hai lasciato ed è sempre una bella esperienza".