L'evento targato CUR in campo che si terrà il 6 giugno vedrà ospiti d'eccezione: una giornata che sarà raccontata dalla redazione DerbyDerbyDerby, media partner ufficiale dell'iniziativa

Samuele Amato Redattore 22 maggio 2025 (modifica il 22 maggio 2025 | 12:40)

Con l'obiettivo di promuovere i valori sportivi del calcio e utilizzare il pallone come strumento di aggregazione sociale, CUR in Campo è pronto a regalare una nuova esperienza a tutti i suoi sostenitori. Il progetto, promosso e sviluppato da Idea Lab, permetterà agli appassionati di calcare il rettangolo di gioco insieme a delle leggende di questo sport. Tra i campioni che hanno sposato l'iniziativa c'è anche un bomber unico nel suo genere: Fabio Quagliarella sarà presente venerdì 6 giugno allo stadio Pino Zaccheria di Foggia.

Appuntamento fisso con il gol: la carriera di Quagliarella — Ben 556 presenze in Serie A, dove ha vestito le maglie di Torino, Ascoli, Udinese, Napoli, Sampdoria e Juventus. Proprio con la Vecchia Signora, ha vinto tre Scudetti e due Supercoppe italiane, totalizzando 30 reti in 102 partite tra tutte le competizioni. Fabio Quagliarella ha fatto innamorare tutti con i suoi tiri e le sue giocate.

Un beniamino del campionato italiano, dove conta più di 200 partecipazioni attive tra 182 gol e 53 assist. Dotato di un'intelligenza calcistica notevole, sentiva la porta come pochi. Tra i grandi tiri dalla distanza e reti in acrobazia aerea. Tra i suoi gol più memorabili c'è la rete in Chievo-Sampdoria nella stagione 2006-07: dopo aver controllato un pallone nei pressi del cerchio di centrocampo, Quagliarella si coordina e realizza una magia unica. Sempre con la maglia blucerchiata, nel 3-0 inferto al Napoli (stagione 2018-19), un'altra magia: un colpo di tacco al volo su un cross dalla destra.

Proprio con i doriani, dopo sette anni, l'attaccante di Castellammare di Stabia concluderà la sua carriera. Con la maglia della Sampdoria, sempre nella stagione 2018-19, conquisterà il titolo di capocannoniere con 26 reti. Nella medesima annata, andrà in gol per 11 giornate di fila (dalla decima alla 21esima) eguagliando il record stabilito da Gabriel Batistuta in campionato. Si laurea miglior attaccante della Serie A e si piazza sul podio della Scarpa d'oro con 52 punti dietro a Kylian Mbappé (66 punti) e al vincitore Lionel Messi (a quota 72). Annuncia il ritiro dal calcio a 40 anni: lo stadio di Marassi lo omaggia con una standing ovation da pelle d'oca.

Sport e inclusione, i valori promossi da CUR in campo — A circa due anni dal ritiro, Fabio Quagliarella rimane un punto di riferimento per il calcio del Belpaese. Con i suoi gol, le sue giocate e i suoi valori umani, l'attaccante classe '83 è apprezzato da tutti i tifosi italiani. La sua carriera lo ha portato anche a vestire la maglia Azzurra della Nazionale: 28 presenze ed 11 gol. Nel marzo 2019, grazie alla doppietta nel 6 a 0 contro il Liechtenstein, diventa il più anziano marcatore della storia della nazionale italiana (a 36 anni).

Quagliarella tornerà in campo per l'evento di venerdì 6 giugno allo stadio Zaccheria. Oltre al bomber ed ex-capitano della Sampdoria, ci saranno altri volti noti a prendere parte all'iniziativa CUR in Campo. Tra questi Francesco Totti, Christian Panucci, Stefano Fiore, Simone Tiribocchi, Marco Amelia, Stefano Sorrentino e Vincent Candela.

La redazione di DerbyDerbyDerby, media partner ufficiale del progetto di Idea Lab, seguirà l'evento da vicino, per poterlo raccontare a chi non sarà presente allo Zaccheria di Foggia. Una giornata dedicata allo sport e alla promozione di valori che arricchiscono e sviluppano l'inclusione sociale: ideali che anche il bomber Quagliarella ha sposato.