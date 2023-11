Quagliarella, l’annuncio del ritiro durante lo speciale per il derby della Lanterna

La sosta per le pause della Nazionale regala sempre dei momenti interessanti per gli appassionati di calcio. Fabio Quagliarella ha deciso di salutare tutti i suoi tifosi annunciando il suo ritiro dal rettangolo verde.

L'attaccante ha voluto annunciare il tutto ai microfoni di Sky durante uno speciale per il derby della Lanterna tra Sampdoria e Genoa: "Se ho smesso con il calcio? Sì per forza, sono costretto. Sono svincolato, ma sono in condizioni fisiche inaccettabili per poter scendere in campo. Avrò tutto il tempo per capire la strada da intraprendere".