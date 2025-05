Francesco Totti, Vincent Candela e tanti altri campioni sono tra i protagonisti del progetto di Idea Lab, CUR in campo, di cui DerbyDerbyDerby sarà media partner

Lorenzo Maria Napolitano 21 maggio 2025 (modifica il 21 maggio 2025 | 18:40)

Con lo scopo di unire sport, sostenere l'aspetto sociale e trasformare il consumo da semplice fruizione ad esperienza, CUR in campo è l'innovativo format benefico realizzato da Idea Lab, che dà la possibilità di diventare calciatore per un giorno. Questo ambizioso progetto mira a valorizzare il calcio come strumento di aggregazione e permette agli appassionati di scendere in campo al fianco dei propri beniamini, attraversare il tunnel che percorrono i calciatori prima di entrare sul terreno di gioco e affrontare grandi leggende del passato.

Il giorno da cerchiare in rosso sul calendario per partecipare al nuovo evento organizzato da Idea Lab è venerdì 6 giugno, data in cui allo Stadio Zaccheria di Foggia si terrà il match-spettacolo con la presenza di ben otto ex campioni del calcio italiano: Francesco Totti, Cristian Panucci, Stefano Fiore, Simone Tiribocchi, Fabio Quagliarella, Marco Amelia, Stefano Sorrentino e Vincent Candela. Per poter vivere questa esperienza indimenticabile è necessario aggiudicarsi il ruolo desiderato partecipando ad un'asta, i cui proventi saranno interamente devoluti in beneficenza.

Per partecipare all'asta sarà sufficiente consultare le indicazioni sul sito curincampo.it: qui, inoltre, gli utenti avranno l'opportunità di scegliere se indossare, nel corso del match, la maglia "Home" o "Away", oltre che selezionare il ruolo che si vuole ricoprire e decidere se giocare nel primo o nel secondo tempo. L'evento sarà anche un'occasione per chi assisterà sugli spalti di incontrare i propri idoli; infatti, il pubblico potrà vivere un'esperienza completa attraverso la formula Meet&Greet, che offre la possibilità di parlare con le leggende presenti, scambiando chiacchiere e condividendo emozioni. Purtroppo l'asta s'è conclusa pochi giorni fa, ma vi invitiamo a segnarvi questi appunti per cercare di strappare un pass per la prossima tappa.

Nel ricordare che il ricavato delle aste sarà devoluto alla Caritas della Diocesi di Foggia-Bovino, che opera sul territorio con progetti di supporto alle famiglie e alle fasce più vulnerabili della popolazione, siamo fieri di annunciare che la redazione di DerbyDerbyDerby è media partner ufficiale dell'iniziativa. Seguiremo da vicino ogni tappa del progetto CUR raccontandone i momenti salienti, permettendo anche ai non presenti di seguire e vivere questa iniziativa. Un impegno, il nostro, che nasce anche dalla convinzione che il giornalismo debba sostenere tali progetti, che arricchiscono il tessuto sociale e culturale di ogni città.

Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme un evento che promette di lasciare il segno. Ci vediamo allo Stadio Pino Zaccheria di Foggia, sito in Via Vincenzo Gioberti, alle 18:30. Un inizio che è già una festa.

