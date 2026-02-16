Il Team di Idea Lab annuncia ufficialmente che la prima edizione del nuovo corso di Live the Dream si terrà il 4 giugno 2026 allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone

Alessia Bartiromo 16 febbraio 2026 (modifica il 16 febbraio 2026 | 13:11)

L’attesa ora ha una data ed una location. Dopo il rebranding presentato lo scorso 2 Febbraio, il progetto compie il suo primo passo concreto: il Team di Idea Lab annuncia ufficialmente che la prima edizione del nuovo corso di Live the Dreamsi terrà il 4 giugno 2026 allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. L’annuncio è stato diffuso attraverso i canali social ufficiali dell’evento, in collaborazione con un ambassador d’eccezione: l’attore italiano Ludovico Fremont, volto noto del panorama televisivo e cinematografico, testimonial ufficiale dell’evento, che accompagnerà il progetto nel suo percorso di crescita e consolidamento.

Live the Dream parte da Frosinone: appuntamento il 4 giugno 2026 — “Frosinone non è solo una sede, è il punto da cui tutto è partito. Qui è nato CUR in Campo, qui il format ha mosso i primi passi trasformandosi in un’esperienza riconosciuta e partecipata” – dichiarano gli organizzatori – “Non è un caso che anche Live the Dream inizi da qui: la città di Frosinone è ancora una volta il punto di partenza di una nuova esperienza sportiva, il luogo da cui prende slancio la prossima evoluzione del progetto”. Con il nuovo brand, il format consolida il proprio DNA e rafforza la sua ambizione: trasformare lo sport in un’esperienza autentica, vissuta dall’interno, mettendo le persone al centro e rendendole protagoniste reali, fianco a fianco con ex campioni professionisti.

Live the Dream sarà molto più di una partita: sarà un grande momento di festa e condivisione, con la presenza di personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo, momenti di intrattenimento con performer, sfide ed attività pensate per coinvolgere pubblico e partecipanti in un’esperienza immersiva dentro e fuori dal campo. Nei prossimi giorni verranno aperte le registrazioni sul sito ufficiale livethedream.it; saranno comunicate le modalità di accesso alle aste online – unico strumento che consentirà ai partecipanti di entrare in campo – e verranno progressivamente svelati i nomi dei campioni che prenderanno parte alla nuova edizione. Il 4 giugno 2026 non è solo una data. È il momento in cui Live the Dream diventa realtà.